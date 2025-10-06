Livepriset för OpenGPU idag är 0.000000008846 USD.OPENGPU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OPENGPU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för OpenGPU idag är 0.000000008846 USD.OPENGPU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OPENGPU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för OpenGPU (OPENGPU) idag är $ 0.000000008846, med en förändring på 1.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENGPU till USD är$ 0.000000008846 per OPENGPU.
OpenGPU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OPENGPU. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENGPU mellan $ 0.000000008646 (lägsta) och $ 0.000000008913 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENGPU med -0.76% under den senaste timmen och +7.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.19K.
OpenGPU (OPENGPU) Marknadsinformation
$ 56.19K
$ 56.19K$ 56.19K
$ 88.46
$ 88.46$ 88.46
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för OpenGPU är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.19K. Det cirkulerande utbudet av OPENGPU är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.46.
OpenGPU Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000000008646
$ 0.000000008646$ 0.000000008646
lägsta under 24-timmar
$ 0.000000008913
$ 0.000000008913$ 0.000000008913
högsta under 24-timmar
$ 0.000000008646
$ 0.000000008646$ 0.000000008646
$ 0.000000008913
$ 0.000000008913$ 0.000000008913
-0.76%
+1.26%
+7.68%
+7.68%
OpenGPU (OPENGPU) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för OpenGPU idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.00000000011015
+1.26%
30 dagar
$ -0.000000002374
-21.16%
60 dagar
$ -0.000000015294
-63.36%
90 dagar
$ -0.000000099454
-91.84%
OpenGPU Prisförändring idag
Idag registrerade OPENGPU en förändring med $ +0.00000000011015 (+1.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
OpenGPU 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000002374 (-21.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
OpenGPU 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OPENGPU med $ -0.000000015294(-63.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
OpenGPU 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000000099454 (-91.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OpenGPU (OPENGPU)?
AI-drivna insikter som analyserar OpenGPU senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar OpenGPUs priser?
OpenGPU (OPENGPU) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market adoption directly impact price movements.
Utility and Use Cases: Demand for GPU computing services on the OpenGPU network affects token value.
Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Competition: Performance relative to other decentralized computing platforms affects market position.
Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior and token accessibility.
Varför vill folk veta OpenGPUs pris idag?
People want to know OpenGPU (OPENGPU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för OpenGPU
OpenGPU (OPENGPU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OPENGPU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenGPU (OPENGPU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på OpenGPU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som OpenGPU kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för OPENGPU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OpenGPU Price Prediction.
Om OpenGPU
OPENGPU is a unique cryptocurrency that is specifically designed to facilitate the trading and utilization of GPU (Graphics Processing Unit) computing power. The primary role of OPENGPU is to create a decentralized marketplace where users can buy, sell, or rent GPU power for various computing tasks, such as machine learning, 3D rendering, or cryptocurrency mining. This is achieved through the use of blockchain technology, which ensures transparency, security, and fairness in all transactions. The OPENGPU token serves as the medium of exchange within this ecosystem, allowing users to gain access to GPU resources in a peer-to-peer manner. This innovative approach aims to democratize access to high-performance computing power, making it more affordable and accessible for all.
Hur man köper och investerar OpenGPU
Är du redo att komma igång med OpenGPU? Att köpa OPENGPU går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper OpenGPU. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din OpenGPU (OPENGPU) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och OpenGPU krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med OpenGPU
Genom att äga OpenGPU kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa OpenGPU (OPENGPU) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 OpenGPU att vara värd år 2030?
Om OpenGPU skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenGPU-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar OpenGPU idag?
Priset för OpenGPU är idag $ 0.000000008846. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är OpenGPU fortfarande en bra investering?
OpenGPU förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i OPENGPU, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för OpenGPU?
OpenGPU till ett värde av $ 56.19K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på OpenGPU?
Livepriset för OPENGPU uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för OpenGPU i den valuta du föredrar, besök OPENGPU Pris för mer information.
Vad påverkar priset för OpenGPU?
Priset på OPENGPU påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,383.87
+0.66%
ETH
3,405.31
+0.84%
SOL
158.09
+0.89%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
600.93
+17.22%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för OPENGPU på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret OPENGPU/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om OpenGPUs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer OpenGPU-priset att stiga i år?
OpenGPU priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för OpenGPU (OPENGPU) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:39 (UTC+8)
