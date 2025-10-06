OpenGPU Pris idag

Livepriset för OpenGPU (OPENGPU) idag är $ 0.000000008846, med en förändring på 1.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENGPU till USD är$ 0.000000008846 per OPENGPU.

OpenGPU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OPENGPU. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENGPU mellan $ 0.000000008646 (lägsta) och $ 0.000000008913 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENGPU med -0.76% under den senaste timmen och +7.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.19K.

OpenGPU (OPENGPU) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K Marknadsvärde efter full utspädning $ 88.46$ 88.46 $ 88.46 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för OpenGPU är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.19K. Det cirkulerande utbudet av OPENGPU är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.46.