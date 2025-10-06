BörsDEX+
Livepriset för OpenGPU idag är 0.000000008846 USD.OPENGPU börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för OPENGPU till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

OpenGPU Logotyp

OpenGPU-kurs(OPENGPU)

1 OPENGPU-till-USD pris i realtid:

OpenGPU (OPENGPU) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:39 (UTC+8)

OpenGPU Pris idag

Livepriset för OpenGPU (OPENGPU) idag är $ 0.000000008846, med en förändring på 1.26% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för OPENGPU till USD är$ 0.000000008846 per OPENGPU.

OpenGPU rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- OPENGPU. Under de senaste 24 timmarna handlades OPENGPU mellan $ 0.000000008646 (lägsta) och $ 0.000000008913 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig OPENGPU med -0.76% under den senaste timmen och +7.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 56.19K.

OpenGPU (OPENGPU) Marknadsinformation

BASE

Det aktuella börsvärdet för OpenGPU är --, med en 24h-handelsvolym på $ 56.19K. Det cirkulerande utbudet av OPENGPU är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 88.46.

OpenGPU Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
$ 0.000000008913
$ 0.000000008913$ 0.000000008913
högsta under 24-timmar

-0.76%

+1.26%

+7.68%

+7.68%

OpenGPU (OPENGPU) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för OpenGPU idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000000011015+1.26%
30 dagar$ -0.000000002374-21.16%
60 dagar$ -0.000000015294-63.36%
90 dagar$ -0.000000099454-91.84%
OpenGPU Prisförändring idag

Idag registrerade OPENGPU en förändring med $ +0.00000000011015 (+1.26%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

OpenGPU 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000000002374 (-21.16%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

OpenGPU 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades OPENGPU med $ -0.000000015294(-63.36%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

OpenGPU 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000000099454 (-91.84%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för OpenGPU (OPENGPU)?

Kolla in sidan OpenGPU Prishistorik nu.

AI-analys för OpenGPU

AI-drivna insikter som analyserar OpenGPU senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar OpenGPUs priser?

OpenGPU (OPENGPU) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and market adoption directly impact price movements.

Utility and Use Cases: Demand for GPU computing services on the OpenGPU network affects token value.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence influence OPENGPU pricing.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Competition: Performance relative to other decentralized computing platforms affects market position.

Regulatory Environment: Crypto regulations and policy changes impact investor behavior and token accessibility.

Varför vill folk veta OpenGPUs pris idag?

People want to know OpenGPU (OPENGPU) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för OpenGPU

OpenGPU (OPENGPU) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för OPENGPU $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
OpenGPU (OPENGPU) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på OpenGPU potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Besök vår Price Prediction-sida för OPENGPU prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på OpenGPU Price Prediction.

Om OpenGPU

OPENGPU is a unique cryptocurrency that is specifically designed to facilitate the trading and utilization of GPU (Graphics Processing Unit) computing power. The primary role of OPENGPU is to create a decentralized marketplace where users can buy, sell, or rent GPU power for various computing tasks, such as machine learning, 3D rendering, or cryptocurrency mining. This is achieved through the use of blockchain technology, which ensures transparency, security, and fairness in all transactions. The OPENGPU token serves as the medium of exchange within this ecosystem, allowing users to gain access to GPU resources in a peer-to-peer manner. This innovative approach aims to democratize access to high-performance computing power, making it more affordable and accessible for all.

Hur man köper och investerar OpenGPU

Hur man köper OpenGPU (OPENGPU) Guide

Vad är OpenGPU (OPENGPU)

OpenGPU brings Advanced AI powered Computing;GPU/NODE lending and renting while offering an extensive suite of decentralized cloud solutions.

OpenGPU Resurs

För en mer djupgående förståelse av OpenGPU kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell OpenGPU webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om OpenGPU

Hur mycket kommer 1 OpenGPU att vara värd år 2030?
Om OpenGPU skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella OpenGPU-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:50:39 (UTC+8)

OpenGPU (OPENGPU) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

