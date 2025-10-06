BörsDEX+
Livepriset för Mia Ko idag är 0.002727 USD.MIA börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för MIA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mia Ko Logotyp

Mia Ko-kurs(MIA)

1 MIA-till-USD pris i realtid:

$0.002723
$0.002723
-8.71%1D
USD
Mia Ko (MIA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2026-01-23 06:40:23 (UTC+8)

Mia Ko Pris idag

Livepriset för Mia Ko (MIA) idag är $ 0.002727, med en förändring på 8.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIA till USD är$ 0.002727 per MIA.

Mia Ko rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MIA. Under de senaste 24 timmarna handlades MIA mellan $ 0.0026 (lägsta) och $ 0.003676 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIA med +0.11% under den senaste timmen och -4.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.58K.

Mia Ko (MIA) Marknadsinformation

--
----

$ 54.58K
$ 54.58K

$ 0.00
$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Det aktuella börsvärdet för Mia Ko är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.58K. Det cirkulerande utbudet av MIA är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.

Mia Ko Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0026
$ 0.0026
lägsta under 24-timmar
$ 0.003676
$ 0.003676
högsta under 24-timmar

$ 0.0026
$ 0.0026

$ 0.003676
$ 0.003676

--
----

--
----

+0.11%

-8.70%

-4.72%

-4.72%

Mia Ko (MIA) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Mia Ko idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0002598-8.70%
30 dagar$ +0.001727+172.70%
60 dagar$ +0.001727+172.70%
90 dagar$ +0.001727+172.70%
Mia Ko Prisförändring idag

Idag registrerade MIA en förändring med $ -0.0002598 (-8.70%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Mia Ko 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.001727 (+172.70%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Mia Ko 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades MIA med $ +0.001727(+172.70%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Mia Ko 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.001727 (+172.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Mia Ko (MIA)?

Kolla in sidan Mia Ko Prishistorik nu.

Prisförutsägelse för Mia Ko

Mia Ko (MIA) Prisprognos för 2030 (om 4 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MIA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mia Ko (MIA) Prisprognos för 2040 (om 14 år)

År 2040 skulle priset på Mia Ko potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du veta vad Mia Ko-priset kommer att vara 2026–2027? Besök vår prisprognos-sida för prisprognoser för MIA under de kommande åren 2026–2027 genom att klicka på Mia Ko prisprognoser.

Hur man köper och investerar Mia Ko

Är du redo att komma igång med Mia Ko? Att köpa MIA går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Mia Ko. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Mia Ko (MIA) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.
Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Mia Ko krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Mia Ko (MIA) Guide

Vad kan du göra med Mia Ko

Genom att äga Mia Ko kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

  • Utforska spotmarknaden på MEXC

    Utforska spotmarknaden på MEXC

    Handla fler än 2,800 tokens med extremt låga avgifter.

    Terminshandel

    Terminshandel

    Handla med upp till 500x hävstång och djup likviditet.

  • MEXC:s Launchpool

    MEXC:s Launchpool

    Satsa tokens och tjäna fantastiska airdrops.

    MEXC förmarknad

    MEXC förmarknad

    Köp och sälj nya tokens innan de är officiellt noterade.

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Mia Ko (MIA) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Mia Ko (MIA)

Mia is an emotion-driven AI VTuber built on the xAI API, centered around a personified character with memory and voice interaction, and positioned as a meme token that rides the trend of human-like AI narratives.

Mia Ko Resurs

För en mer djupgående förståelse av Mia Ko kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Mia Ko

Mia Ko (MIA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
01-22 19:16:51Branschuppdateringar
Over $2.1 Billion in Crypto Options Expiring Tomorrow, BTC Maximum Pain Point at $92,000
01-22 13:05:02Branschuppdateringar
U.S. spot Ethereum ETFs saw net outflows of $287 million yesterday, marking two consecutive trading days of net outflows
01-22 12:06:30Branschuppdateringar
Bitcoin deposit sentiment intensifies, with a net inflow of 7,111.20 BTC into CEX in the past 24 hours
01-20 22:09:49Branschuppdateringar
Spot gold surged in the short term, breaking through $4,740/oz, hitting a new high
01-20 13:14:57Branschuppdateringar
Trump Comments on EU Tariffs, Gold Breaks New All-Time High, Bitcoin Drops Briefly
01-19 16:31:41Branschuppdateringar
Privacy Sector Sees Relay Rally, DUSK Surges Over 120% in a Single Day

Mia Ko Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025
Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025
Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Mia Ko

MIA USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på MIA med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av MIA med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Mia Ko (MIA) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Mia Ko-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
MIA/USDT
$0.002723
$0.002723
-8.55%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.01011

$0.03297

$0.02109

$0.01106

$0.0000000000073

$0.02109

$0.01011

$0.03297

$0.0000000000314

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för MIA-till-USD

Belopp

MIA
MIA
USD
USD

1 MIA = 0.002727 USD