Mia Ko Pris idag

Livepriset för Mia Ko (MIA) idag är $ 0.002727, med en förändring på 8.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MIA till USD är$ 0.002727 per MIA.

Mia Ko rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- MIA. Under de senaste 24 timmarna handlades MIA mellan $ 0.0026 (lägsta) och $ 0.003676 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MIA med +0.11% under den senaste timmen och -4.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 54.58K.

Mia Ko (MIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 54.58K$ 54.58K $ 54.58K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Mia Ko är --, med en 24h-handelsvolym på $ 54.58K. Det cirkulerande utbudet av MIA är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.