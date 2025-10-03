Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Heroes of Mavia(MAVIA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:17:14 (UTC+8)
USD

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Heroes of Mavia(MAVIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 20.80M
$ 20.80M$ 20.80M
Totalt utbud:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Cirkulerande utbud
$ 161.35M
$ 161.35M$ 161.35M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 33.13M
$ 33.13M$ 33.13M
Högsta någonsin:
$ 10.7952
$ 10.7952$ 10.7952
Lägsta någonsin:
$ 0.09690384445875239
$ 0.09690384445875239$ 0.09690384445875239
Aktuellt pris:
$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289

Heroes of Mavia (MAVIA) Information

Heroes of Mavia is an online multiplayer blockchain-based strategy game where players use their base and army to battle other players and compete for real cryptocurrency in a play-to-earn fashion. Players can purchase, rent, or partner with landowners to acquire and build a base in the game, earning more rewards as they battle with increasingly difficult bases built by other players around the world.

Officiell webbplats:
https://mavia.com
Whitepaper:
https://statics.mavia.com/landing/public/game_deck.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x24fcfc492c1393274b6bcd568ac9e225bec93584

Heroes of Mavia (MAVIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Heroes of Mavia (MAVIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MAVIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MAVIA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MAVIA:s tokenomics, utforska MAVIA-tokens pris i realtid!

Hur man köper MAVIA

Är du intresserad av att lägga till Heroes of Mavia(MAVIA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa MAVIA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Heroes of Mavia (MAVIA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för MAVIA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för MAVIA

Vill du veta vart MAVIA kan vara på väg? På MAVIA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn