LimeWire (LMWR) Tokenomics

LimeWire (LMWR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om LimeWire(LMWR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:21:56 (UTC+8)
USD

LimeWire (LMWR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för LimeWire(LMWR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 28.42M
$ 28.42M$ 28.42M
Totalt utbud:
$ 633.05M
$ 633.05M$ 633.05M
Cirkulerande utbud
$ 382.13M
$ 382.13M$ 382.13M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 47.09M
$ 47.09M$ 47.09M
Högsta någonsin:
$ 1.8148
$ 1.8148$ 1.8148
Lägsta någonsin:
$ 0.05401830062792594
$ 0.05401830062792594$ 0.05401830062792594
Aktuellt pris:
$ 0.07438
$ 0.07438$ 0.07438

LimeWire (LMWR) Information

LimeWire is a leading AI Studio and social platform for image, music and video content creators.

Officiell webbplats:
https://limewire.com/
Whitepaper:
https://lmwr.com/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x628a3b2e302c7e896acc432d2d0dd22b6cb9bc88

LimeWire (LMWR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i LimeWire (LMWR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LMWR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LMWR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LMWR:s tokenomics, utforska LMWR-tokens pris i realtid!

Hur man köper LMWR

Är du intresserad av att lägga till LimeWire(LMWR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa LMWR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

LimeWire (LMWR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för LMWR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för LMWR

Vill du veta vart LMWR kan vara på väg? På LMWR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn