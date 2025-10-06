Livepriset för Bitlight Labs idag är 1.681 USD.LIGHT börsvärdet är 72,378,769.932 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bitlight Labs idag är 1.681 USD.LIGHT börsvärdet är 72,378,769.932 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Bitlight Labs (LIGHT) idag är $ 1.681, med en förändring på 1.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIGHT till USD är$ 1.681 per LIGHT.
Bitlight Labs rankas för närvarande nr.397 enligt marknadsvärde på $ 72.38M, med ett cirkulerande utbud på 43.06M LIGHT. Under de senaste 24 timmarna handlades LIGHT mellan $ 1.5601 (lägsta) och $ 1.7234 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.619557835411834, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.5392876430024418.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LIGHT med -0.53% under den senaste timmen och +4.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 155.01K.
Bitlight Labs (LIGHT) Marknadsinformation
No.397
$ 72.38M
$ 155.01K
$ 706.02M
43.06M
420,000,000
420,000,000
10.25%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Bitlight Labs är $ 72.38M, med en 24h-handelsvolym på $ 155.01K. Det cirkulerande utbudet av LIGHT är 43.06M, med ett totalt utbud på 420000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 706.02M.
Bitlight Labs Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.5601
lägsta under 24-timmar
$ 1.7234
högsta under 24-timmar
$ 1.5601
$ 1.7234
$ 2.619557835411834
$ 0.5392876430024418
-0.53%
+1.30%
+4.55%
+4.55%
Bitlight Labs (LIGHT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Bitlight Labs idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.021573
+1.30%
30 dagar
$ +0.7664
+83.79%
60 dagar
$ +1.581
+1,581.00%
90 dagar
$ +1.581
+1,581.00%
Bitlight Labs Prisförändring idag
Idag registrerade LIGHT en förändring med $ +0.021573 (+1.30%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Bitlight Labs 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.7664 (+83.79%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Bitlight Labs 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LIGHT med $ +1.581(+1,581.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Bitlight Labs 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.581 (+1,581.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bitlight Labs (LIGHT)?
AI-drivna insikter som analyserar Bitlight Labs senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Bitlight Labss priser?
Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:
Competition: Performance relative to similar blockchain projects impacts market positioning.
Varför vill folk veta Bitlight Labss pris idag?
People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Prisförutsägelse för Bitlight Labs
Bitlight Labs (LIGHT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LIGHT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bitlight Labs (LIGHT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Bitlight Labs potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Bitlight Labs kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LIGHT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bitlight Labs Price Prediction.
Om Bitlight Labs
LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.
Hur man köper och investerar Bitlight Labs
Är du redo att komma igång med Bitlight Labs? Att köpa LIGHT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bitlight Labs. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bitlight Labs (LIGHT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 43.06M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bitlight Labs krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Bitlight Labs
Genom att äga Bitlight Labs kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Bitlight Labs (LIGHT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Bitlight Labs att vara värd år 2030?
Om Bitlight Labs skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bitlight Labs-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Bitlight Labs idag?
Priset för Bitlight Labs är idag $ 1.681. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Bitlight Labs fortfarande en bra investering?
Bitlight Labs förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LIGHT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Bitlight Labs?
Bitlight Labs till ett värde av $ 155.01K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Bitlight Labs?
Livepriset för LIGHT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Bitlight Labs i den valuta du föredrar, besök LIGHT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Bitlight Labs?
Priset på LIGHT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,448.78
+0.72%
ETH
3,407.99
+0.92%
SOL
158.26
+1.00%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
607.43
+18.49%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LIGHT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LIGHT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Bitlight Labss kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Bitlight Labs-priset att stiga i år?
Bitlight Labs priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Bitlight Labs (LIGHT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:51 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.