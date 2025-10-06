BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Bitlight Labs idag är 1.681 USD.LIGHT börsvärdet är 72,378,769.932 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Bitlight Labs idag är 1.681 USD.LIGHT börsvärdet är 72,378,769.932 USD. Följ prisuppdateringar för LIGHT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LIGHT

LIGHT prisinformation

Vad är LIGHT

LIGHT whitepaper

LIGHT officiell webbplats

LIGHT tokenomics

LIGHT Prisförutsägelse

LIGHT historik

LIGHT Köpguide

LIGHT-till-fiat valutaomvandlare

LIGHT spot

LIGHT USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Bitlight Labs Logotyp

Bitlight Labs-kurs(LIGHT)

1 LIGHT-till-USD pris i realtid:

$1.681
$1.681$1.681
+1.30%1D
USD
Bitlight Labs (LIGHT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:51 (UTC+8)

Bitlight Labs Pris idag

Livepriset för Bitlight Labs (LIGHT) idag är $ 1.681, med en förändring på 1.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIGHT till USD är$ 1.681 per LIGHT.

Bitlight Labs rankas för närvarande nr.397 enligt marknadsvärde på $ 72.38M, med ett cirkulerande utbud på 43.06M LIGHT. Under de senaste 24 timmarna handlades LIGHT mellan $ 1.5601 (lägsta) och $ 1.7234 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.619557835411834, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.5392876430024418.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIGHT med -0.53% under den senaste timmen och +4.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 155.01K.

Bitlight Labs (LIGHT) Marknadsinformation

No.397

$ 72.38M
$ 72.38M$ 72.38M

$ 155.01K
$ 155.01K$ 155.01K

$ 706.02M
$ 706.02M$ 706.02M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Bitlight Labs är $ 72.38M, med en 24h-handelsvolym på $ 155.01K. Det cirkulerande utbudet av LIGHT är 43.06M, med ett totalt utbud på 420000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 706.02M.

Bitlight Labs Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 1.5601
$ 1.5601$ 1.5601
lägsta under 24-timmar
$ 1.7234
$ 1.7234$ 1.7234
högsta under 24-timmar

$ 1.5601
$ 1.5601$ 1.5601

$ 1.7234
$ 1.7234$ 1.7234

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

-0.53%

+1.30%

+4.55%

+4.55%

Bitlight Labs (LIGHT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Bitlight Labs idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.021573+1.30%
30 dagar$ +0.7664+83.79%
60 dagar$ +1.581+1,581.00%
90 dagar$ +1.581+1,581.00%
Bitlight Labs Prisförändring idag

Idag registrerade LIGHT en förändring med $ +0.021573 (+1.30%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Bitlight Labs 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.7664 (+83.79%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Bitlight Labs 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LIGHT med $ +1.581(+1,581.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Bitlight Labs 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +1.581 (+1,581.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Bitlight Labs (LIGHT)?

Kolla in sidan Bitlight Labs Prishistorik nu.

AI-analys för Bitlight Labs

AI-drivna insikter som analyserar Bitlight Labs senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Bitlight Labss priser?

Several key factors influence Bitlight Labs (LIGHT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact LIGHT's value.

Adoption & Utility: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically correlate with price stability.

Technology Updates: Development milestones, partnerships, and protocol upgrades can boost investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and compliance announcements affect market perception.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, LIGHT often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token distribution, staking rewards, and burning mechanisms influence scarcity.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects impacts market positioning.

Varför vill folk veta Bitlight Labss pris idag?

People want to know Bitlight Labs (LIGHT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Bitlight Labs

Bitlight Labs (LIGHT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LIGHT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Bitlight Labs (LIGHT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Bitlight Labs potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Bitlight Labs kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LIGHT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Bitlight Labs Price Prediction.

Om Bitlight Labs

LIGHT (Lightcoin) is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized peer-to-peer network similar to Bitcoin. It was designed with the primary purpose of facilitating instant payments across the globe without the need for a central authority. LIGHT uses a proof-of-work consensus mechanism and implements a supply cap to control the issuance of new coins. It is typically used for online transactions, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional payment methods. The LIGHT network also supports the development of decentralized applications, providing a platform for developers to create and deploy smart contracts.

Hur man köper och investerar Bitlight Labs

Är du redo att komma igång med Bitlight Labs? Att köpa LIGHT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Bitlight Labs. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Bitlight Labs (LIGHT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 43.06M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Bitlight Labs krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Bitlight Labs (LIGHT) Guide

Vad kan du göra med Bitlight Labs

Genom att äga Bitlight Labs kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Bitlight Labs (LIGHT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Bitlight Labs (LIGHT)

Bitlight Labs, the major contributor and largest development team behind the RGB Protocol, is building native smart contract and tokenized fiat protocols on Lightning Network.

Bitlight Labs Resurs

För en mer djupgående förståelse av Bitlight Labs kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Bitlight Labs webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Bitlight Labs

Hur mycket kommer 1 Bitlight Labs att vara värd år 2030?
Om Bitlight Labs skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Bitlight Labs-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:51 (UTC+8)

Bitlight Labs (LIGHT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Bitlight Labs

LIGHT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LIGHT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LIGHT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Bitlight Labs (LIGHT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Bitlight Labs-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LIGHT/USDT
$1.681
$1.681$1.681
+1.20%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2985
$0.2985$0.2985

+49.25%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018700
$0.000018700$0.000018700

+274.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020242
$0.0020242$0.0020242

+189.17%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1053
$0.1053$0.1053

+110.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003369
$0.00003369$0.00003369

+71.01%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001826
$0.000000001826$0.000000001826

+64.35%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för LIGHT-till-USD

Belopp

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 1.681 USD