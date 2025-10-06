Bitlight Labs Pris idag

Livepriset för Bitlight Labs (LIGHT) idag är $ 1.681, med en förändring på 1.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LIGHT till USD är$ 1.681 per LIGHT.

Bitlight Labs rankas för närvarande nr.397 enligt marknadsvärde på $ 72.38M, med ett cirkulerande utbud på 43.06M LIGHT. Under de senaste 24 timmarna handlades LIGHT mellan $ 1.5601 (lägsta) och $ 1.7234 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.619557835411834, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.5392876430024418.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LIGHT med -0.53% under den senaste timmen och +4.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 155.01K.

Bitlight Labs (LIGHT) Marknadsinformation

Rank No.397 Marknadsvärde $ 72.38M$ 72.38M $ 72.38M Volym (24H) $ 155.01K$ 155.01K $ 155.01K Marknadsvärde efter full utspädning $ 706.02M$ 706.02M $ 706.02M Cirkulationsutbud 43.06M 43.06M 43.06M Maxutbud 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Totalt utbud 420,000,000 420,000,000 420,000,000 Cirkulationshastighet 10.25% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för Bitlight Labs är $ 72.38M, med en 24h-handelsvolym på $ 155.01K. Det cirkulerande utbudet av LIGHT är 43.06M, med ett totalt utbud på 420000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 706.02M.