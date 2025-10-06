FAFO Pris idag

Livepriset för FAFO (FAFO) idag är $ 0.00011396, med en förändring på 0.99% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FAFO till USD är$ 0.00011396 per FAFO.

FAFO rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- FAFO. Under de senaste 24 timmarna handlades FAFO mellan $ 0.00009574 (lägsta) och $ 0.00014915 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FAFO med +0.98% under den senaste timmen och +55.68% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 51.20K.

FAFO (FAFO) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 51.20K$ 51.20K $ 51.20K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

