Livepriset för Boom (BOOM) idag är $ 0.01558, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOM till USD är$ 0.01558 per BOOM.
Boom rankas för närvarande nr.1522 enligt marknadsvärde på $ 3.83M, med ett cirkulerande utbud på 245.72M BOOM. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOM mellan $ 0.015397 (lägsta) och $ 0.016429 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.10212728909564246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.006827737632749464.
I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOM med +0.32% under den senaste timmen och -40.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 366.92K.
Boom (BOOM) Marknadsinformation
No.1522
$ 3.83M
$ 366.92K
$ 15.58M
245.72M
1,000,000,000
999,990,145.496732
24.57%
BSC
Det aktuella börsvärdet för Boom är $ 3.83M, med en 24h-handelsvolym på $ 366.92K. Det cirkulerande utbudet av BOOM är 245.72M, med ett totalt utbud på 999990145.496732. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.58M.
Boom Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.015397
lägsta under 24-timmar
$ 0.016429
högsta under 24-timmar
$ 0.015397
$ 0.016429
$ 0.10212728909564246
$ 0.006827737632749464
+0.32%
+0.07%
-40.62%
-40.62%
Boom (BOOM) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Boom idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0000109
+0.07%
30 dagar
$ -0.015988
-50.65%
60 dagar
$ +0.007909
+103.10%
90 dagar
$ -0.00071
-4.36%
Boom Prisförändring idag
Idag registrerade BOOM en förändring med $ +0.0000109 (+0.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Boom 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.015988 (-50.65%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Boom 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOOM med $ +0.007909(+103.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Boom 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00071 (-4.36%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Boom (BOOM)?
AI-drivna insikter som analyserar Boom senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Booms priser?
BOOM token prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.
Community Growth: Active user base and social media presence boost market interest.
Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.
Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor perception.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.
Varför vill folk veta Booms pris idag?
People want to know Boom (BOOM) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make strategic moves.
Prisförutsägelse för Boom
Boom (BOOM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOOM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boom (BOOM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Boom potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Boom kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOOM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boom Price Prediction.
Om Boom
BOOM is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOOM employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released into the ecosystem through a process known as staking. In addition to its role in transactions, BOOM is also used within its native ecosystem to participate in governance decisions, providing holders with a say in the development and direction of the platform.
Hur man köper och investerar Boom
Är du redo att komma igång med Boom? Att köpa BOOM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Boom. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Boom (BOOM) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 245.72M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Boom krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Boom
Genom att äga Boom kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Boom (BOOM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.
Boom Resurs
För en mer djupgående förståelse av Boom kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Boom skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boom-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Boom idag?
Priset för Boom är idag $ 0.01558. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Boom fortfarande en bra investering?
Boom förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i BOOM, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Boom?
Boom till ett värde av $ 366.92K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Boom?
Livepriset för BOOM uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Boom i den valuta du föredrar, besök BOOM Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Boom?
Priset på BOOM påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,403.59
+0.67%
ETH
3,406.89
+0.89%
SOL
158.05
+0.87%
UCN
1,496.87
0.00%
ZEC
595.5
+16.16%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för BOOM på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret BOOM/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Booms kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Boom-priset att stiga i år?
Boom priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Boom (BOOM) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:06 (UTC+8)
Boom (BOOM) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
