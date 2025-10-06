BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Boom idag är 0.01558 USD.BOOM börsvärdet är 3,828,306.8731185514124 USD. Följ prisuppdateringar för BOOM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Boom idag är 0.01558 USD.BOOM börsvärdet är 3,828,306.8731185514124 USD. Följ prisuppdateringar för BOOM till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om BOOM

BOOM prisinformation

Vad är BOOM

BOOM whitepaper

BOOM officiell webbplats

BOOM tokenomics

BOOM Prisförutsägelse

BOOM historik

BOOM Köpguide

BOOM-till-fiat valutaomvandlare

BOOM spot

BOOM USDT-M-terminer

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Boom Logotyp

Boom-kurs(BOOM)

1 BOOM-till-USD pris i realtid:

$0.01558
$0.01558$0.01558
+0.07%1D
USD
Boom (BOOM) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:06 (UTC+8)

Boom Pris idag

Livepriset för Boom (BOOM) idag är $ 0.01558, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOM till USD är$ 0.01558 per BOOM.

Boom rankas för närvarande nr.1522 enligt marknadsvärde på $ 3.83M, med ett cirkulerande utbud på 245.72M BOOM. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOM mellan $ 0.015397 (lägsta) och $ 0.016429 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.10212728909564246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.006827737632749464.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOM med +0.32% under den senaste timmen och -40.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 366.92K.

Boom (BOOM) Marknadsinformation

No.1522

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

$ 366.92K
$ 366.92K$ 366.92K

$ 15.58M
$ 15.58M$ 15.58M

245.72M
245.72M 245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,990,145.496732
999,990,145.496732 999,990,145.496732

24.57%

BSC

Det aktuella börsvärdet för Boom är $ 3.83M, med en 24h-handelsvolym på $ 366.92K. Det cirkulerande utbudet av BOOM är 245.72M, med ett totalt utbud på 999990145.496732. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.58M.

Boom Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.015397
$ 0.015397$ 0.015397
lägsta under 24-timmar
$ 0.016429
$ 0.016429$ 0.016429
högsta under 24-timmar

$ 0.015397
$ 0.015397$ 0.015397

$ 0.016429
$ 0.016429$ 0.016429

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464$ 0.006827737632749464

+0.32%

+0.07%

-40.62%

-40.62%

Boom (BOOM) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Boom idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000109+0.07%
30 dagar$ -0.015988-50.65%
60 dagar$ +0.007909+103.10%
90 dagar$ -0.00071-4.36%
Boom Prisförändring idag

Idag registrerade BOOM en förändring med $ +0.0000109 (+0.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Boom 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.015988 (-50.65%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Boom 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BOOM med $ +0.007909(+103.10%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Boom 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00071 (-4.36%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Boom (BOOM)?

Kolla in sidan Boom Prishistorik nu.

AI-analys för Boom

AI-drivna insikter som analyserar Boom senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Booms priser?

BOOM token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact BOOM's value.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive demand.

Supply Dynamics: Token burning mechanisms, staking rewards, and circulating supply affect scarcity.

Trading Volume: Higher liquidity and exchange listings improve price stability.

Community Growth: Active user base and social media presence boost market interest.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies create price volatility.

Technical Developments: Platform updates, security improvements, and new features influence investor perception.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.

Varför vill folk veta Booms pris idag?

People want to know Boom (BOOM) price today for several key reasons: active trading decisions, portfolio management, and market timing. Traders need real-time prices to execute buy/sell orders profitably. Investors monitor daily fluctuations to assess their holdings' value and make strategic moves.

Prisförutsägelse för Boom

Boom (BOOM) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BOOM $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Boom (BOOM) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Boom potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Boom kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BOOM prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Boom Price Prediction.

Om Boom

BOOM is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized blockchain network. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments in a secure and efficient manner. BOOM employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is based on a fixed supply, with new coins released into the ecosystem through a process known as staking. In addition to its role in transactions, BOOM is also used within its native ecosystem to participate in governance decisions, providing holders with a say in the development and direction of the platform.

Hur man köper och investerar Boom

Är du redo att komma igång med Boom? Att köpa BOOM går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Boom. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Boom (BOOM) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 245.72M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Boom krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Boom (BOOM) Guide

Vad kan du göra med Boom

Genom att äga Boom kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Boom (BOOM) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom Resurs

För en mer djupgående förståelse av Boom kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Boom webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Boom

Hur mycket kommer 1 Boom att vara värd år 2030?
Om Boom skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Boom-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:09:06 (UTC+8)

Boom (BOOM) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Boom

BOOM USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BOOM med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BOOM med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Boom (BOOM) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Boom-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BOOM/USDC
$0.015631
$0.015631$0.015631
+0.63%
0.00% (USDT)
BOOM/USDT
$0.01558
$0.01558$0.01558
+0.12%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2992
$0.2992$0.2992

+49.60%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000019735
$0.000019735$0.000019735

+294.70%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1905
$0.1905$0.1905

+281.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0018679
$0.0018679$0.0018679

+166.84%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003412
$0.00003412$0.00003412

+73.19%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001916
$0.000000001916$0.000000001916

+72.45%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BOOM-till-USD

Belopp

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.01558 USD