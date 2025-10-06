Boom Pris idag

Livepriset för Boom (BOOM) idag är $ 0.01558, med en förändring på 0.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BOOM till USD är$ 0.01558 per BOOM.

Boom rankas för närvarande nr.1522 enligt marknadsvärde på $ 3.83M, med ett cirkulerande utbud på 245.72M BOOM. Under de senaste 24 timmarna handlades BOOM mellan $ 0.015397 (lägsta) och $ 0.016429 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.10212728909564246, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.006827737632749464.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BOOM med +0.32% under den senaste timmen och -40.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 366.92K.

Boom (BOOM) Marknadsinformation

Rank No.1522 Marknadsvärde $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volym (24H) $ 366.92K$ 366.92K $ 366.92K Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.58M$ 15.58M $ 15.58M Cirkulationsutbud 245.72M 245.72M 245.72M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 999,990,145.496732 999,990,145.496732 999,990,145.496732 Cirkulationshastighet 24.57% Offentlig blockkedja BSC

