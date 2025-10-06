Bagwork Pris idag

Livepriset för Bagwork (BAGWORK) idag är $ 0.0011378, med en förändring på 1.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BAGWORK till USD är$ 0.0011378 per BAGWORK.

Bagwork rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BAGWORK. Under de senaste 24 timmarna handlades BAGWORK mellan $ 0.0011 (lägsta) och $ 0.001326 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BAGWORK med +1.52% under den senaste timmen och -14.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 65.29K.

Bagwork (BAGWORK) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 65.29K$ 65.29K $ 65.29K Marknadsvärde efter full utspädning $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud ---- -- Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för Bagwork är --, med en 24h-handelsvolym på $ 65.29K. Det cirkulerande utbudet av BAGWORK är --, med ett totalt utbud på --. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är --.