Baserat på din prognos, kan Wrapped Aave Base USDC potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.11 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Wrapped Aave Base USDC potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.1655 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WABASUSDC $ 1.2237 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för WABASUSDC $ 1.2849 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WABASUSDC $ 1.3492 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WABASUSDC $ 1.4166 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Wrapped Aave Base USDC potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.3076.

År 2050 skulle priset på Wrapped Aave Base USDC potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 3.7588.