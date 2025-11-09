Wrapped Aave Base USDC Pris idag

Livepriset för Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) idag är $ 1.11, med en förändring på 0.17% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WABASUSDC till USD är$ 1.11 per WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 4,369,893, med ett cirkulerande utbud på 3.92M WABASUSDC. Under de senaste 24 timmarna handlades WABASUSDC mellan $ 1.095 (lägsta) och $ 1.13 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.18, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.011.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WABASUSDC med -0.58% under den senaste timmen och -0.10% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Cirkulationsutbud 3.92M 3.92M 3.92M Totalt utbud 3,924,620.637211 3,924,620.637211 3,924,620.637211

