Baserat på din prognos, kan Unit Solana potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 159.2 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Unit Solana potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 167.16 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för USOL $ 175.518 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för USOL $ 184.2939 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USOL $ 193.5085 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USOL $ 203.1840 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Unit Solana potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 330.9653.

År 2050 skulle priset på Unit Solana potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 539.1077.