Baserat på din prognos, kan Soul Graph potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.003111 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Soul Graph potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.003267 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GRPH $ 0.003430 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för GRPH $ 0.003601 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GRPH $ 0.003782 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för GRPH $ 0.003971 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Soul Graph potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.006468.

År 2050 skulle priset på Soul Graph potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.010536.