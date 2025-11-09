Soul Graph Pris idag

Livepriset för Soul Graph (GRPH) idag är $ 0.00312559, med en förändring på 2.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för GRPH till USD är$ 0.00312559 per GRPH.

Soul Graph rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,125,265, med ett cirkulerande utbud på 999.89M GRPH. Under de senaste 24 timmarna handlades GRPH mellan $ 0.00307813 (lägsta) och $ 0.00325312 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.064363, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig GRPH med -0.06% under den senaste timmen och +9.48% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Soul Graph (GRPH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.13M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.13M Cirkulationsutbud 999.89M Totalt utbud 999,894,803.000631

Det aktuella börsvärdet för Soul Graph är $ 3.13M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av GRPH är 999.89M, med ett totalt utbud på 999894803.000631. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.13M.