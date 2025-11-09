Joe Hat (HAT) Prisprognos (USD)

Få Joe Hat-prisprognoser för 2026, 2027, 2028, 2030 och mer. Förutse hur mycket HAT kommer att växa under de närmaste 5 åren eller mer. Prognostisera omedelbart framtida prisscenarier baserat på marknadstrender och sentiment.

Ange ett tal mellan -100 och 1,000 för att förutse priset på Joe Hat
%

*Friskrivning: Alla prisprognoser är baserade på användarens input.

Prognos för Joe Hats framtida värde
0.00%
USD
Faktisk
Förutsägelse
Joe Hat Prisprognos för 2025-2050 (USD)

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2025 (i år)

Baserat på din prognos, kan Joe Hat potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 381.93 under 2025.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2026 (nästa år)

Baserat på din prognos, kan Joe Hat potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 401.0265 under 2026.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2027 (om 2 år)

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HAT $ 421.0778 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2028 (om 3 år)

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HAT $ 442.1317 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2029 (om 4 år)

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HAT $ 464.2383 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HAT $ 487.4502 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Joe Hat potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 794.0050.

Joe Hat (HAT) Prisprognos för 2050 (om 25 år)

År 2050 skulle priset på Joe Hat potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,293.3505.

År
Pris
Tillväxt
  • 2025
    $ 381.93
    0.00%
  • 2026
    $ 401.0265
    5.00%
  • 2027
    $ 421.0778
    10.25%
  • 2028
    $ 442.1317
    15.76%
  • 2029
    $ 464.2383
    21.55%
  • 2030
    $ 487.4502
    27.63%
  • 2031
    $ 511.8227
    34.01%
  • 2032
    $ 537.4138
    40.71%
År
Pris
Tillväxt
  • 2033
    $ 564.2845
    47.75%
  • 2034
    $ 592.4987
    55.13%
  • 2035
    $ 622.1237
    62.89%
  • 2036
    $ 653.2299
    71.03%
  • 2037
    $ 685.8914
    79.59%
  • 2038
    $ 720.1859
    88.56%
  • 2039
    $ 756.1952
    97.99%
  • 2040
    $ 794.0050
    107.89%
Visa mer

Kortsiktig prisförutsägelse av Joe Hat för idag, imorgon, den här veckan och 30 dagar

Datum
Förutsägelse av pris
Tillväxt
  • November 9, 2025(Idag)
    $ 381.93
    0.00%
  • November 10, 2025(Imorgon)
    $ 381.9823
    0.01%
  • November 16, 2025(Denna vecka)
    $ 382.2962
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dagar)
    $ 383.4995
    0.41%
Joe Hat (HAT) Prisförutsägelse idag

Det förväntade priset för HAT den November 9, 2025(Idag), är $381.93. Denna prognos återspeglar det beräknade resultatet av den angivna tillväxtprocenten, vilket ger användarna en ögonblicksbild av den potentiella prisrörelsen för dagen.

Joe Hat (HAT) Prisförutsägelse för morgondagen

För November 10, 2025(Imorgon), är prisförutsägelsen för HAT, med en årlig tillväxt på 5 %, $381.9823. Dessa resultat ger en uppskattad prognos för en tokens värde baserat på de valda parametrarna.

Joe Hat (HAT) Prisförutsägelse denna vecka

Vid November 16, 2025(Denna vecka), är prisförutsägelsen för HAT, med en årlig tillväxttakt på 5 % , $382.2962. Denna veckoprognos beräknas utifrån samma tillväxtprocent för att ge en uppfattning om potentiella pristrender under de kommande dagarna.

Joe Hat (HAT) Prisförutsägelse för 30 dagar

Ser vi 30 dagar framåt är det beräknade priset för HAT $383.4995. Denna förutsägelse härleds med hjälp av 5 % av den årliga tillväxten för att uppskatta vad varje tokens värde kan stå i efter en månad.

Aktuell prisstatistik för Joe Hat

$ 56.14K
$ 56.14K$ 56.14K

147.00
147.00 147.00

Det senaste HAT-priset är --. Den har en 24-timmars förändring på 0.00%, med en 24-timmars handelsvolym på --.
HAT har dessutom ett cirkulerande utbud på 147.00 och ett totalt börsvärde på $ 56.14K.

Joe Hat Historiskt pris

Enligt de senaste uppgifterna som samlats in på Joe Hats prissida, är det aktuella priset på Joe Hat 381.93USD. Det cirkulerande utbudet av Joe Hat(HAT) är 147.00 HAT , vilket ger det ett börsvärde på $56,144.

Period
Ändra(%)
Ändra(USD)
Högsta
Lägsta
  • 24 timmar
    -1.43%
    $ -5.5682
    $ 389.13
    $ 375.44
  • 7 dagar
    3.00%
    $ 11.4414
    $ 399.4273
    $ 273.0653
  • 30 dagar
    -31.68%
    $ -121.0048
    $ 399.4273
    $ 273.0653
Utveckling under 24 timmar

Under de senaste 24 timmarna har Joe Hat visat en prisrörelse på $-5.5682, vilket återspeglar en värdeförändring på -1.43%.

7-dagars prestanda

Under de senaste 7 dagarna handlades Joe Hat till en högsta nivå på $399.4273 och en lägsta nivå på $273.0653. Priset hade förändrats med 3.00%. Den senaste tidens utveckling visar på HATs potential för ytterligare rörelser på marknaden.

30-dagars prestanda

Under den senaste månaden har Joe Hat genomgått en förändring i -31.68%, vilket motsvarar en värdeökning på cirka $-121.0048. Detta indikerar att HAT kan komma att se ytterligare prisförändringar inom en snar framtid.

Hur fungerar Joe Hat (HAT )Prisförutsägelsemodulen?

Joe Hat Modulen för prisförutsägelse är ett användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att uppskatta potentiella framtida priser HAT baserat på dina egna tillväxtantaganden. Oavsett om du är en erfaren handlare eller en nyfiken investerare erbjuder den här modulen ett enkelt och interaktivt sätt att förutse en tokens framtida värde.

1. Ange din tillväxtprognos

Börja med att ange din önskade tillväxtprocent, som kan vara antingen positiv eller negativ beroende på dina marknadsutsikter. Det kan handla om dina förväntningar för Joe Hat under nästa år, fem år eller till och med decennier framåt i tiden.

2. Beräkna framtida pris

När du har angett tillväxttakten klickar du på knappen "Beräkna". Modulen kommer omedelbart beräkna det framtida priset på HAT, vilket ger dig en tydlig visualisering av hur din förutsägelse påverkar tokens värde över tiden.

3. Utforska olika scenarier

Du kan experimentera med olika tillväxttakter för att se hur olika marknadsförhållanden kan påverka priset på Joe Hat. Denna flexibilitet gör att du kan analysera både optimistiska och konservativa prognoser, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

4. Användarsentiment och community-insikter

Modulen integrerar även data om användarnas åsikter, vilket gör att du kan jämföra dina förutsägelser med andra användares. Denna kollektiva input ger värdefull insikt i hur samhället uppfattar framtiden för HAT.

Tekniska indikatorer för prisförutsägelser

För att öka träffsäkerheten i prognosen utnyttjar modulen en rad olika tekniska indikatorer och marknadsdata. Dessa inkluderar:

Exponentiellt glidande medelvärden (EMA): Hjälper till att spåra tokens pristrend genom att jämna ut fluktuationer och ge insikt i potentiella trendvändningar.

Bollinger-band: Mäter marknadsvolatiliteten och identifierar potentiella överköpta eller översålda villkor.

Relativa styrkeindex (RSI): Bedömer momentum av HAT för att avgöra om den befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående fas.

Konvergens divergens för glidande medelvärde (MACD): Utvärderar prisrörelsernas styrka och riktning för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter. Genom att kombinera dessa indikatorer med marknadsdata i realtid ger modulen en dynamisk prisförutsägelse, vilket hjälper dig att få djupare insikter om den framtida potentialen för Joe Hat.

Varför är HAT prisförutsägelser viktiga?

HAT Prisförutsägelser är avgörande av flera skäl, och investerare engagerar sig i dem för olika ändamål:

Utveckling av investeringsstrategier: Förutsägelser hjälper investerare att formulera strategier. Genom att uppskatta framtida priser kan de bestämma när de ska köpa, sälja eller behålla kryptovalutor.

Riskbedömning: Genom att förstå potentiella prisrörelser kan investerare bedöma risken förknippad med en viss kryptotillgång. Detta är viktigt för att hantera och mildra potentiella förluster.

Marknadsanalys: Förutsägelser involverar ofta att analysera marknadstrender, nyheter och historiska data. Denna omfattande analys hjälper investerare att förstå marknadsdynamiken och de faktorer som påverkar prisförändringar.

Diversifiering av portföljen: Genom att förutsäga vilka kryptovalutor som kan prestera bra kan investerare diversifiera sina portföljer i enlighet med detta och sprida risker över olika tillgångar.

Långsiktig planering: Investerare som letar efter långsiktiga vinster förlitar sig på förutsägelser för att identifiera kryptovalutor med potential för framtida tillväxt.

Psykologisk beredskap: Att känna till möjliga prisscenarier förbereder investerare känslomässigt och ekonomiskt för marknadsvolatilitet.

Engagemang i community: Förutsägelser om kryptopriser väcker ofta diskussioner inom investerar-communityn, vilket leder till en bredare förståelse och kollektiv visdom om marknadstrender.

Vanliga frågor (FAQ) :

Är det värt att investera i HAT nu?
Enligt dina prognoser, kommer HAT att nå -- den undefined, vilket gör det till en token som är värd att överväga.
Vad är prisprognosen för HAT under nästa månad?
Enligt prisprognosverktyget för Joe Hat (HAT) kommer det prognostiserade HAT-priset att nå -- den undefined.
Hur mycket kommer 1 HAT att kosta år 2026?
Priset på 1 Joe Hat (HAT) är idag --. Enligt prognosmodulen ovan kommer HAT att öka med 0.00%, för att nå -- under 2026.
Vad är det prognostiserade priset för HAT under år 2027?
Joe Hat (HAT) förutspås öka 0.00% årligen och nå ett pris på -- för 1 HAT tills 2027.
Vad är den beräknade riktkursen för HAT under 2028?
Enligt din prisprognosinmatning kommer Joe Hat (HAT) att se en tillväxt på 0.00%, med ett beräknat prismål på -- under 2028.
Vad är den beräknade riktkursen för HAT under 2029?
Enligt din prisprognosinmatning kommer Joe Hat (HAT) att se en tillväxt på 0.00%, med ett beräknat prismål på -- under 2029.
Hur mycket kommer 1 HAT att kosta år 2030?
Priset på 1 Joe Hat (HAT) är idag --. Enligt prognosmodulen ovan kommer HAT att öka med 0.00%, för att nå -- under 2030.
Vad är prisprognosen för HAT under 2040?
Joe Hat (HAT) förutspås öka 0.00% årligen och nå ett pris på -- för 1 HAT under 2040.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 18:40:45 (UTC+8)

Friskrivning

Innehållet som publiceras på våra sidor för krypto prisprognoser är baserat på information och feedback som tillhandahålls till oss av MEXC-användare och/eller andra tredje parts källor. Den presenteras för dig "i befintligt skick" endast i informations- och illustrativa syften, utan någon representation eller garanti av något slag. Det är viktigt att notera att de presenterade prisförutsägelserna kanske inte är korrekta och inte bör behandlas som sådana. Framtida priser kan skilja sig avsevärt från de presenterade prognoserna, och de bör inte litas på för investeringsbeslut.

Dessutom ska detta innehåll inte tolkas som finansiell rådgivning, och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. MEXC ska inte hållas ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att du hänvisar till, använder och/eller förlitar dig på något innehåll som publicerats på våra sidor med förutsägelser om kryptopriser. Det är viktigt att vara medveten om att digitala tillgångspriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan både minska och öka, och det finns ingen garanti för att få tillbaka det initialt investerade beloppet. I slutändan är du ensam ansvarig för dina investeringsbeslut, och MEXC är inte ansvarigt för eventuella förluster du kan ådra dig. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör endast investera i produkter som du är bekant med och förstår riskerna av. Överväg noga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans, och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.