Baserat på din prognos, kan Joe Hat potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 381.93 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Joe Hat potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 401.0265 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HAT $ 421.0778 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HAT $ 442.1317 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HAT $ 464.2383 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HAT $ 487.4502 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Joe Hat potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 794.0050.

År 2050 skulle priset på Joe Hat potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1,293.3505.