Joe Hat Pris idag

Livepriset för Joe Hat (HAT) idag är $ 382.39, med en förändring på 3.42% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HAT till USD är$ 382.39 per HAT.

Joe Hat rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 56,211, med ett cirkulerande utbud på 147.00 HAT. Under de senaste 24 timmarna handlades HAT mellan $ 383.92 (lägsta) och $ 399.43 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 18,925.4, medan det lägsta priset någonsin var $ 154.98.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HAT med -1.11% under den senaste timmen och +3.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Joe Hat (HAT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 56.21K$ 56.21K $ 56.21K Cirkulationsutbud 147.00 147.00 147.00 Totalt utbud 147.0 147.0 147.0

Det aktuella börsvärdet för Joe Hat är $ 56.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HAT är 147.00, med ett totalt utbud på 147.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 56.21K.