Baserat på din prognos, kan Hyperbeat Ultra HYPE potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 41.41 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Hyperbeat Ultra HYPE potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 43.4805 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HBHYPE $ 45.6545 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för HBHYPE $ 47.9372 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HBHYPE $ 50.3341 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för HBHYPE $ 52.8508 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Hyperbeat Ultra HYPE potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 86.0884.

År 2050 skulle priset på Hyperbeat Ultra HYPE potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 140.2289.