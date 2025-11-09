Hyperbeat Ultra HYPE Pris idag

Livepriset för Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) idag är $ 41.16, med en förändring på 4.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för HBHYPE till USD är$ 41.16 per HBHYPE.

Hyperbeat Ultra HYPE rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 38,622,164, med ett cirkulerande utbud på 938.33K HBHYPE. Under de senaste 24 timmarna handlades HBHYPE mellan $ 40.84 (lägsta) och $ 44.06 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 60.1, medan det lägsta priset någonsin var $ 29.65.

I kortsiktigt resultat, rörde sig HBHYPE med -0.43% under den senaste timmen och -6.95% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 38.62M$ 38.62M $ 38.62M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 38.62M$ 38.62M $ 38.62M Cirkulationsutbud 938.33K 938.33K 938.33K Totalt utbud 938,332.5111803706 938,332.5111803706 938,332.5111803706

Det aktuella börsvärdet för Hyperbeat Ultra HYPE är $ 38.62M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av HBHYPE är 938.33K, med ett totalt utbud på 938332.5111803706. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 38.62M.