Baserat på din prognos, kan Geez PNutz potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.315352 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Geez PNutz potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.331119 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PNUTZ $ 0.347675 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för PNUTZ $ 0.365059 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PNUTZ $ 0.383312 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PNUTZ $ 0.402477 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Geez PNutz potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.655594.

År 2050 skulle priset på Geez PNutz potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.0678.