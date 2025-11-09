Geez PNutz Pris idag

Livepriset för Geez PNutz (PNUTZ) idag är $ 0.312382, med en förändring på 1.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PNUTZ till USD är$ 0.312382 per PNUTZ.

Geez PNutz rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 122,165, med ett cirkulerande utbud på 390.00K PNUTZ. Under de senaste 24 timmarna handlades PNUTZ mellan $ 0.294849 (lägsta) och $ 0.3492 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.674176, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.129475.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PNUTZ med -0.57% under den senaste timmen och +20.71% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Geez PNutz (PNUTZ) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 122.17K Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 122.17K Cirkulationsutbud 390.00K Totalt utbud 390,000.0

