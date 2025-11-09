Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos (USD)

Få Fidelity Digital Interest Token-prisprognoser för 2026, 2027, 2028, 2030 och mer. Förutse hur mycket FDIT kommer att växa under de närmaste 5 åren eller mer. Prognostisera omedelbart framtida prisscenarier baserat på marknadstrender och sentiment.

Ange ett tal mellan -100 och 1,000 för att förutse priset på Fidelity Digital Interest Token
%

*Friskrivning: Alla prisprognoser är baserade på användarens input.

Prognos för Fidelity Digital Interest Tokens framtida värde
--
----
0.00%
USD
Faktisk
Förutsägelse
Fidelity Digital Interest Token Prisprognos för 2025-2050 (USD)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2025 (i år)

Baserat på din prognos, kan Fidelity Digital Interest Token potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1 under 2025.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2026 (nästa år)

Baserat på din prognos, kan Fidelity Digital Interest Token potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.05 under 2026.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2027 (om 2 år)

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för FDIT $ 1.1025 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2028 (om 3 år)

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för FDIT $ 1.1576 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2029 (om 4 år)

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FDIT $ 1.2155 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för FDIT $ 1.2762 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Fidelity Digital Interest Token potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.0789.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisprognos för 2050 (om 25 år)

År 2050 skulle priset på Fidelity Digital Interest Token potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 3.3863.

År
Pris
Tillväxt
  • 2025
    $ 1
    0.00%
  • 2026
    $ 1.05
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1025
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1576
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2155
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2762
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3400
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4071
    40.71%
År
Pris
Tillväxt
  • 2033
    $ 1.4774
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5513
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6288
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7103
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7958
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8856
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9799
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0789
    107.89%
Visa mer

Kortsiktig prisförutsägelse av Fidelity Digital Interest Token för idag, imorgon, den här veckan och 30 dagar

Datum
Förutsägelse av pris
Tillväxt
  • November 9, 2025(Idag)
    $ 1
    0.00%
  • November 10, 2025(Imorgon)
    $ 1.0001
    0.01%
  • November 16, 2025(Denna vecka)
    $ 1.0009
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dagar)
    $ 1.0041
    0.41%
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisförutsägelse idag

Det förväntade priset för FDIT den November 9, 2025(Idag), är $1. Denna prognos återspeglar det beräknade resultatet av den angivna tillväxtprocenten, vilket ger användarna en ögonblicksbild av den potentiella prisrörelsen för dagen.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisförutsägelse för morgondagen

För November 10, 2025(Imorgon), är prisförutsägelsen för FDIT, med en årlig tillväxt på 5 %, $1.0001. Dessa resultat ger en uppskattad prognos för en tokens värde baserat på de valda parametrarna.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisförutsägelse denna vecka

Vid November 16, 2025(Denna vecka), är prisförutsägelsen för FDIT, med en årlig tillväxttakt på 5 % , $1.0009. Denna veckoprognos beräknas utifrån samma tillväxtprocent för att ge en uppfattning om potentiella pristrender under de kommande dagarna.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Prisförutsägelse för 30 dagar

Ser vi 30 dagar framåt är det beräknade priset för FDIT $1.0041. Denna förutsägelse härleds med hjälp av 5 % av den årliga tillväxten för att uppskatta vad varje tokens värde kan stå i efter en månad.

Aktuell prisstatistik för Fidelity Digital Interest Token

--
----

--

$ 235.38M
$ 235.38M$ 235.38M

235.38M
235.38M 235.38M

--
----

--

Det senaste FDIT-priset är --. Den har en 24-timmars förändring på 0.00%, med en 24-timmars handelsvolym på --.
FDIT har dessutom ett cirkulerande utbud på 235.38M och ett totalt börsvärde på $ 235.38M.

Fidelity Digital Interest Token Historiskt pris

Enligt de senaste uppgifterna som samlats in på Fidelity Digital Interest Tokens prissida, är det aktuella priset på Fidelity Digital Interest Token 1USD. Det cirkulerande utbudet av Fidelity Digital Interest Token(FDIT) är 235.38M FDIT , vilket ger det ett börsvärde på $235,380,681.

Period
Ändra(%)
Ändra(USD)
Högsta
Lägsta
  • 24 timmar
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
  • 7 dagar
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
  • 30 dagar
    0.00%
    $ 0
    $ 1
    $ 1
Utveckling under 24 timmar

Under de senaste 24 timmarna har Fidelity Digital Interest Token visat en prisrörelse på $0, vilket återspeglar en värdeförändring på 0.00%.

7-dagars prestanda

Under de senaste 7 dagarna handlades Fidelity Digital Interest Token till en högsta nivå på $1 och en lägsta nivå på $1. Priset hade förändrats med 0.00%. Den senaste tidens utveckling visar på FDITs potential för ytterligare rörelser på marknaden.

30-dagars prestanda

Under den senaste månaden har Fidelity Digital Interest Token genomgått en förändring i 0.00%, vilket motsvarar en värdeökning på cirka $0. Detta indikerar att FDIT kan komma att se ytterligare prisförändringar inom en snar framtid.

Hur fungerar Fidelity Digital Interest Token (FDIT )Prisförutsägelsemodulen?

Fidelity Digital Interest Token Modulen för prisförutsägelse är ett användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att uppskatta potentiella framtida priser FDIT baserat på dina egna tillväxtantaganden. Oavsett om du är en erfaren handlare eller en nyfiken investerare erbjuder den här modulen ett enkelt och interaktivt sätt att förutse en tokens framtida värde.

1. Ange din tillväxtprognos

Börja med att ange din önskade tillväxtprocent, som kan vara antingen positiv eller negativ beroende på dina marknadsutsikter. Det kan handla om dina förväntningar för Fidelity Digital Interest Token under nästa år, fem år eller till och med decennier framåt i tiden.

2. Beräkna framtida pris

När du har angett tillväxttakten klickar du på knappen "Beräkna". Modulen kommer omedelbart beräkna det framtida priset på FDIT, vilket ger dig en tydlig visualisering av hur din förutsägelse påverkar tokens värde över tiden.

3. Utforska olika scenarier

Du kan experimentera med olika tillväxttakter för att se hur olika marknadsförhållanden kan påverka priset på Fidelity Digital Interest Token. Denna flexibilitet gör att du kan analysera både optimistiska och konservativa prognoser, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

4. Användarsentiment och community-insikter

Modulen integrerar även data om användarnas åsikter, vilket gör att du kan jämföra dina förutsägelser med andra användares. Denna kollektiva input ger värdefull insikt i hur samhället uppfattar framtiden för FDIT.

Tekniska indikatorer för prisförutsägelser

För att öka träffsäkerheten i prognosen utnyttjar modulen en rad olika tekniska indikatorer och marknadsdata. Dessa inkluderar:

Exponentiellt glidande medelvärden (EMA): Hjälper till att spåra tokens pristrend genom att jämna ut fluktuationer och ge insikt i potentiella trendvändningar.

Bollinger-band: Mäter marknadsvolatiliteten och identifierar potentiella överköpta eller översålda villkor.

Relativa styrkeindex (RSI): Bedömer momentum av FDIT för att avgöra om den befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående fas.

Konvergens divergens för glidande medelvärde (MACD): Utvärderar prisrörelsernas styrka och riktning för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter. Genom att kombinera dessa indikatorer med marknadsdata i realtid ger modulen en dynamisk prisförutsägelse, vilket hjälper dig att få djupare insikter om den framtida potentialen för Fidelity Digital Interest Token.

Varför är FDIT prisförutsägelser viktiga?

FDIT Prisförutsägelser är avgörande av flera skäl, och investerare engagerar sig i dem för olika ändamål:

Utveckling av investeringsstrategier: Förutsägelser hjälper investerare att formulera strategier. Genom att uppskatta framtida priser kan de bestämma när de ska köpa, sälja eller behålla kryptovalutor.

Riskbedömning: Genom att förstå potentiella prisrörelser kan investerare bedöma risken förknippad med en viss kryptotillgång. Detta är viktigt för att hantera och mildra potentiella förluster.

Marknadsanalys: Förutsägelser involverar ofta att analysera marknadstrender, nyheter och historiska data. Denna omfattande analys hjälper investerare att förstå marknadsdynamiken och de faktorer som påverkar prisförändringar.

Diversifiering av portföljen: Genom att förutsäga vilka kryptovalutor som kan prestera bra kan investerare diversifiera sina portföljer i enlighet med detta och sprida risker över olika tillgångar.

Långsiktig planering: Investerare som letar efter långsiktiga vinster förlitar sig på förutsägelser för att identifiera kryptovalutor med potential för framtida tillväxt.

Psykologisk beredskap: Att känna till möjliga prisscenarier förbereder investerare känslomässigt och ekonomiskt för marknadsvolatilitet.

Engagemang i community: Förutsägelser om kryptopriser väcker ofta diskussioner inom investerar-communityn, vilket leder till en bredare förståelse och kollektiv visdom om marknadstrender.

Vanliga frågor (FAQ) :

Är det värt att investera i FDIT nu?
Enligt dina prognoser, kommer FDIT att nå ett visst pris, vilket gör det till en token som är värd att överväga.
Vad är prisprognosen för FDIT under nästa månad?
Enligt prisprognosverktyget för Fidelity Digital Interest Token (FDIT) kommer det prognostiserade FDIT-priset att nå ett visst värde nästa månad.
Hur mycket kommer 1 FDIT att kosta år 2026?
Priset på 1 Fidelity Digital Interest Token (FDIT) är idag --. Enligt prognosmodulen ovan kommer FDIT att öka med 0.00% under 2026.
Vad är det prognostiserade priset för FDIT under år 2027?
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) förutspås öka 0.00% årligen under 2027.
Vad är den beräknade riktkursen för FDIT under 2028?
Enligt din prisprognosinmatning kommer Fidelity Digital Interest Token (FDIT) att se en tillväxt på 0.00% under 2028.
Vad är den beräknade riktkursen för FDIT under 2029?
Enligt din prisprognosinmatning kommer Fidelity Digital Interest Token (FDIT) att se en tillväxt på 0.00% under 2029.
Hur mycket kommer 1 FDIT att kosta år 2030?
Priset på 1 Fidelity Digital Interest Token (FDIT) är idag --. Enligt prognosmodulen ovan kommer FDIT att öka med 0.00% under 2030.
Vad är prisprognosen för FDIT under 2040?
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) förutspås öka 0.00% årligen under 2040.
Friskrivning

Innehållet som publiceras på våra sidor för krypto prisprognoser är baserat på information och feedback som tillhandahålls till oss av MEXC-användare och/eller andra tredje parts källor. Den presenteras för dig "i befintligt skick" endast i informations- och illustrativa syften, utan någon representation eller garanti av något slag. Det är viktigt att notera att de presenterade prisförutsägelserna kanske inte är korrekta och inte bör behandlas som sådana. Framtida priser kan skilja sig avsevärt från de presenterade prognoserna, och de bör inte litas på för investeringsbeslut.

Dessutom ska detta innehåll inte tolkas som finansiell rådgivning, och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. MEXC ska inte hållas ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att du hänvisar till, använder och/eller förlitar dig på något innehåll som publicerats på våra sidor med förutsägelser om kryptopriser. Det är viktigt att vara medveten om att digitala tillgångspriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan både minska och öka, och det finns ingen garanti för att få tillbaka det initialt investerade beloppet. I slutändan är du ensam ansvarig för dina investeringsbeslut, och MEXC är inte ansvarigt för eventuella förluster du kan ådra dig. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör endast investera i produkter som du är bekant med och förstår riskerna av. Överväg noga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans, och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.