Fidelity Digital Interest Token Pris idag

Livepriset för Fidelity Digital Interest Token (FDIT) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för FDIT till USD är$ 1.0 per FDIT.

Fidelity Digital Interest Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 235,380,681, med ett cirkulerande utbud på 235.38M FDIT. Under de senaste 24 timmarna handlades FDIT mellan $ 1.0 (lägsta) och $ 1.0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig FDIT med 0.00% under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 235.38M$ 235.38M $ 235.38M Cirkulationsutbud 235.38M 235.38M 235.38M Totalt utbud 235,380,680.87 235,380,680.87 235,380,680.87

