Baserat på din prognos, kan Backbone Labs Staked LUNA potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.132422 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Backbone Labs Staked LUNA potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.139043 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för BLUNA $ 0.145995 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för BLUNA $ 0.153295 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLUNA $ 0.160959 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BLUNA $ 0.169007 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Backbone Labs Staked LUNA potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.275295.

År 2050 skulle priset på Backbone Labs Staked LUNA potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.448427.