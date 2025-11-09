Backbone Labs Staked LUNA Pris idag

Livepriset för Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) idag är $ 0.133187, med en förändring på 3.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLUNA till USD är$ 0.133187 per BLUNA.

Backbone Labs Staked LUNA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 195,058, med ett cirkulerande utbud på 1.47M BLUNA. Under de senaste 24 timmarna handlades BLUNA mellan $ 0.132712 (lägsta) och $ 0.138071 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 2.21, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.061061.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLUNA med -1.77% under den senaste timmen och -6.03% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Backbone Labs Staked LUNA (BLUNA) Marknadsinformation

