AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos (USD)

Få AI Analysis Token-prisprognoser för 2026, 2027, 2028, 2030 och mer. Förutse hur mycket AIAT kommer att växa under de närmaste 5 åren eller mer. Prognostisera omedelbart framtida prisscenarier baserat på marknadstrender och sentiment.

Ange ett tal mellan -100 och 1,000 för att förutse priset på AI Analysis Token
%

*Friskrivning: Alla prisprognoser är baserade på användarens input.

Prognos för AI Analysis Tokens framtida värde
--
----
0.00%
USD
Faktisk
Förutsägelse
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 16:20:47 (UTC+8)

AI Analysis Token Prisprognos för 2025-2050 (USD)

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2025 (i år)

Baserat på din prognos, kan AI Analysis Token potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.366959 under 2025.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2026 (nästa år)

Baserat på din prognos, kan AI Analysis Token potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.385306 under 2026.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2027 (om 2 år)

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AIAT $ 0.404572 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2028 (om 3 år)

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för AIAT $ 0.424800 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2029 (om 4 år)

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIAT $ 0.446040 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för AIAT $ 0.468343 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på AI Analysis Token potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.762881.

AI Analysis Token (AIAT) Prisprognos för 2050 (om 25 år)

År 2050 skulle priset på AI Analysis Token potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.2426.

År
Pris
Tillväxt
  • 2025
    $ 0.366959
    0.00%
  • 2026
    $ 0.385306
    5.00%
  • 2027
    $ 0.404572
    10.25%
  • 2028
    $ 0.424800
    15.76%
  • 2029
    $ 0.446040
    21.55%
  • 2030
    $ 0.468343
    27.63%
  • 2031
    $ 0.491760
    34.01%
  • 2032
    $ 0.516348
    40.71%
År
Pris
Tillväxt
  • 2033
    $ 0.542165
    47.75%
  • 2034
    $ 0.569273
    55.13%
  • 2035
    $ 0.597737
    62.89%
  • 2036
    $ 0.627624
    71.03%
  • 2037
    $ 0.659005
    79.59%
  • 2038
    $ 0.691955
    88.56%
  • 2039
    $ 0.726553
    97.99%
  • 2040
    $ 0.762881
    107.89%
Visa mer

Kortsiktig prisförutsägelse av AI Analysis Token för idag, imorgon, den här veckan och 30 dagar

Datum
Förutsägelse av pris
Tillväxt
  • November 9, 2025(Idag)
    $ 0.366959
    0.00%
  • November 10, 2025(Imorgon)
    $ 0.367009
    0.01%
  • November 16, 2025(Denna vecka)
    $ 0.367310
    0.10%
  • December 9, 2025(30 dagar)
    $ 0.368467
    0.41%
AI Analysis Token (AIAT) Prisförutsägelse idag

Det förväntade priset för AIAT den November 9, 2025(Idag), är $0.366959. Denna prognos återspeglar det beräknade resultatet av den angivna tillväxtprocenten, vilket ger användarna en ögonblicksbild av den potentiella prisrörelsen för dagen.

AI Analysis Token (AIAT) Prisförutsägelse för morgondagen

För November 10, 2025(Imorgon), är prisförutsägelsen för AIAT, med en årlig tillväxt på 5 %, $0.367009. Dessa resultat ger en uppskattad prognos för en tokens värde baserat på de valda parametrarna.

AI Analysis Token (AIAT) Prisförutsägelse denna vecka

Vid November 16, 2025(Denna vecka), är prisförutsägelsen för AIAT, med en årlig tillväxttakt på 5 % , $0.367310. Denna veckoprognos beräknas utifrån samma tillväxtprocent för att ge en uppfattning om potentiella pristrender under de kommande dagarna.

AI Analysis Token (AIAT) Prisförutsägelse för 30 dagar

Ser vi 30 dagar framåt är det beräknade priset för AIAT $0.368467. Denna förutsägelse härleds med hjälp av 5 % av den årliga tillväxten för att uppskatta vad varje tokens värde kan stå i efter en månad.

Aktuell prisstatistik för AI Analysis Token

--
----

--

$ 40.45M
$ 40.45M$ 40.45M

110.35M
110.35M 110.35M

--
----

--

Det senaste AIAT-priset är --. Den har en 24-timmars förändring på 0.00%, med en 24-timmars handelsvolym på --.
AIAT har dessutom ett cirkulerande utbud på 110.35M och ett totalt börsvärde på $ 40.45M.

AI Analysis Token Historiskt pris

Enligt de senaste uppgifterna som samlats in på AI Analysis Tokens prissida, är det aktuella priset på AI Analysis Token 0.366959USD. Det cirkulerande utbudet av AI Analysis Token(AIAT) är 110.35M AIAT , vilket ger det ett börsvärde på $40,445,585.

Period
Ändra(%)
Ändra(USD)
Högsta
Lägsta
  • 24 timmar
    -0.58%
    $ -0.002171
    $ 0.37056
    $ 0.365601
  • 7 dagar
    -1.04%
    $ -0.003827
    $ 0.370748
    $ 0.313756
  • 30 dagar
    17.37%
    $ 0.063746
    $ 0.370748
    $ 0.313756
Utveckling under 24 timmar

Under de senaste 24 timmarna har AI Analysis Token visat en prisrörelse på $-0.002171, vilket återspeglar en värdeförändring på -0.58%.

7-dagars prestanda

Under de senaste 7 dagarna handlades AI Analysis Token till en högsta nivå på $0.370748 och en lägsta nivå på $0.313756. Priset hade förändrats med -1.04%. Den senaste tidens utveckling visar på AIATs potential för ytterligare rörelser på marknaden.

30-dagars prestanda

Under den senaste månaden har AI Analysis Token genomgått en förändring i 17.37%, vilket motsvarar en värdeökning på cirka $0.063746. Detta indikerar att AIAT kan komma att se ytterligare prisförändringar inom en snar framtid.

Hur fungerar AI Analysis Token (AIAT )Prisförutsägelsemodulen?

AI Analysis Token Modulen för prisförutsägelse är ett användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa dig att uppskatta potentiella framtida priser AIAT baserat på dina egna tillväxtantaganden. Oavsett om du är en erfaren handlare eller en nyfiken investerare erbjuder den här modulen ett enkelt och interaktivt sätt att förutse en tokens framtida värde.

1. Ange din tillväxtprognos

Börja med att ange din önskade tillväxtprocent, som kan vara antingen positiv eller negativ beroende på dina marknadsutsikter. Det kan handla om dina förväntningar för AI Analysis Token under nästa år, fem år eller till och med decennier framåt i tiden.

2. Beräkna framtida pris

När du har angett tillväxttakten klickar du på knappen "Beräkna". Modulen kommer omedelbart beräkna det framtida priset på AIAT, vilket ger dig en tydlig visualisering av hur din förutsägelse påverkar tokens värde över tiden.

3. Utforska olika scenarier

Du kan experimentera med olika tillväxttakter för att se hur olika marknadsförhållanden kan påverka priset på AI Analysis Token. Denna flexibilitet gör att du kan analysera både optimistiska och konservativa prognoser, vilket hjälper dig att fatta mer välgrundade beslut.

4. Användarsentiment och community-insikter

Modulen integrerar även data om användarnas åsikter, vilket gör att du kan jämföra dina förutsägelser med andra användares. Denna kollektiva input ger värdefull insikt i hur samhället uppfattar framtiden för AIAT.

Tekniska indikatorer för prisförutsägelser

För att öka träffsäkerheten i prognosen utnyttjar modulen en rad olika tekniska indikatorer och marknadsdata. Dessa inkluderar:

Exponentiellt glidande medelvärden (EMA): Hjälper till att spåra tokens pristrend genom att jämna ut fluktuationer och ge insikt i potentiella trendvändningar.

Bollinger-band: Mäter marknadsvolatiliteten och identifierar potentiella överköpta eller översålda villkor.

Relativa styrkeindex (RSI): Bedömer momentum av AIAT för att avgöra om den befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående fas.

Konvergens divergens för glidande medelvärde (MACD): Utvärderar prisrörelsernas styrka och riktning för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter. Genom att kombinera dessa indikatorer med marknadsdata i realtid ger modulen en dynamisk prisförutsägelse, vilket hjälper dig att få djupare insikter om den framtida potentialen för AI Analysis Token.

Varför är AIAT prisförutsägelser viktiga?

AIAT Prisförutsägelser är avgörande av flera skäl, och investerare engagerar sig i dem för olika ändamål:

Utveckling av investeringsstrategier: Förutsägelser hjälper investerare att formulera strategier. Genom att uppskatta framtida priser kan de bestämma när de ska köpa, sälja eller behålla kryptovalutor.

Riskbedömning: Genom att förstå potentiella prisrörelser kan investerare bedöma risken förknippad med en viss kryptotillgång. Detta är viktigt för att hantera och mildra potentiella förluster.

Marknadsanalys: Förutsägelser involverar ofta att analysera marknadstrender, nyheter och historiska data. Denna omfattande analys hjälper investerare att förstå marknadsdynamiken och de faktorer som påverkar prisförändringar.

Diversifiering av portföljen: Genom att förutsäga vilka kryptovalutor som kan prestera bra kan investerare diversifiera sina portföljer i enlighet med detta och sprida risker över olika tillgångar.

Långsiktig planering: Investerare som letar efter långsiktiga vinster förlitar sig på förutsägelser för att identifiera kryptovalutor med potential för framtida tillväxt.

Psykologisk beredskap: Att känna till möjliga prisscenarier förbereder investerare känslomässigt och ekonomiskt för marknadsvolatilitet.

Engagemang i community: Förutsägelser om kryptopriser väcker ofta diskussioner inom investerar-communityn, vilket leder till en bredare förståelse och kollektiv visdom om marknadstrender.

Vanliga frågor (FAQ) :

Är det värt att investera i AIAT nu?
Enligt dina prognoser, kommer AIAT att nå -- den undefined, vilket gör det till en token som är värd att överväga.
Vad är prisprognosen för AIAT under nästa månad?
Enligt prisprognosverktyget för AI Analysis Token (AIAT) kommer det prognostiserade AIAT-priset att nå -- den undefined.
Hur mycket kommer 1 AIAT att kosta år 2026?
Priset på 1 AI Analysis Token (AIAT) är idag --. Enligt prognosmodulen ovan kommer AIAT att öka med 0.00%, för att nå -- under 2026.
Vad är det prognostiserade priset för AIAT under år 2027?
AI Analysis Token (AIAT) förutspås öka 0.00% årligen och nå ett pris på -- för 1 AIAT tills 2027.
Vad är den beräknade riktkursen för AIAT under 2028?
Enligt din prisprognosinmatning kommer AI Analysis Token (AIAT) att se en tillväxt på 0.00%, med ett beräknat prismål på -- under 2028.
Vad är den beräknade riktkursen för AIAT under 2029?
Enligt din prisprognosinmatning kommer AI Analysis Token (AIAT) att se en tillväxt på 0.00%, med ett beräknat prismål på -- under 2029.
Hur mycket kommer 1 AIAT att kosta år 2030?
Priset på 1 AI Analysis Token (AIAT) är idag --. Enligt prognosmodulen ovan kommer AIAT att öka med 0.00%, för att nå -- under 2030.
Vad är prisprognosen för AIAT under 2040?
AI Analysis Token (AIAT) förutspås öka 0.00% årligen och nå ett pris på -- för 1 AIAT under 2040.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 16:20:47 (UTC+8)

Friskrivning

Innehållet som publiceras på våra sidor för krypto prisprognoser är baserat på information och feedback som tillhandahålls till oss av MEXC-användare och/eller andra tredje parts källor. Den presenteras för dig "i befintligt skick" endast i informations- och illustrativa syften, utan någon representation eller garanti av något slag. Det är viktigt att notera att de presenterade prisförutsägelserna kanske inte är korrekta och inte bör behandlas som sådana. Framtida priser kan skilja sig avsevärt från de presenterade prognoserna, och de bör inte litas på för investeringsbeslut.

Dessutom ska detta innehåll inte tolkas som finansiell rådgivning, och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. MEXC ska inte hållas ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella förluster som du kan ådra dig till följd av att du hänvisar till, använder och/eller förlitar dig på något innehåll som publicerats på våra sidor med förutsägelser om kryptopriser. Det är viktigt att vara medveten om att digitala tillgångspriser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Värdet på din investering kan både minska och öka, och det finns ingen garanti för att få tillbaka det initialt investerade beloppet. I slutändan är du ensam ansvarig för dina investeringsbeslut, och MEXC är inte ansvarigt för eventuella förluster du kan ådra dig. Kom ihåg att tidigare resultat inte är en tillförlitlig förutsägelse för framtida resultat. Du bör endast investera i produkter som du är bekant med och förstår riskerna av. Överväg noga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans, och rådfråga en oberoende finansiell rådgivare innan du fattar några investeringsbeslut.