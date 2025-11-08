Današnja cena ZoidPay

Današnja cena kriptovalute ZoidPay (ZPAY) v živo je $ 0.00784871, s spremembo 13.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZPAY v USD je $ 0.00784871 na ZPAY.

Kriptovaluta ZoidPay je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 3,160,485, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 392.00M ZPAY. V zadnjih 24 urah se je ZPAY trgovalo med $ 0.00674592 (najnižje) in $ 0.00832945 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.79, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZPAY premaknil -0.29% v zadnji uri in +26.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZoidPay (ZPAY)

Tržna kapitalizacija $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.64M$ 5.64M $ 5.64M Zaloga v obtoku 392.00M 392.00M 392.00M Skupna ponudba 700,000,000.0 700,000,000.0 700,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija ZoidPay je $ 3.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ZPAY je 392.00M, skupna ponudba pa znaša 700000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.64M.