Današnja cena ZeroSwap

Današnja cena kriptovalute ZeroSwap (ZEE) v živo je --, s spremembo 0.56 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ZEE v USD je -- na ZEE.

Kriptovaluta ZeroSwap je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 24,507, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 74.27M ZEE. V zadnjih 24 urah se je ZEE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 3.24, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ZEE premaknil +0.98% v zadnji uri in -9.79% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ZeroSwap (ZEE)

Tržna kapitalizacija $ 24.51K$ 24.51K $ 24.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.00K$ 33.00K $ 33.00K Zaloga v obtoku 74.27M 74.27M 74.27M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

