Današnja cena XFROG

Današnja cena kriptovalute XFROG (XFROG) v živo je --, s spremembo 37.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XFROG v USD je -- na XFROG.

Kriptovaluta XFROG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,464,748, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 210.00B XFROG. V zadnjih 24 urah se je XFROG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XFROG premaknil +1.62% v zadnji uri in +18.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XFROG (XFROG)

Tržna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Zaloga v obtoku 210.00B 210.00B 210.00B Skupna ponudba 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

