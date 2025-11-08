BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute XFROG v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija XFROG je 1,464,748 USD.

Več o XFROG

Informacije o ceni XFROG

Kaj je XFROG

Uradna spletna stran XFROG

Tokenomika XFROG

Napoved cen XFROG

XFROG Logotip

XFROG Cena (XFROG)

Nerazporejeno

Cena 1 XFROG v USD v živo:

--
----
+37.60%1D
USD
XFROG (XFROG) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:42:01 (UTC+8)

Današnja cena XFROG

Današnja cena kriptovalute XFROG (XFROG) v živo je --, s spremembo 37.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XFROG v USD je -- na XFROG.

Kriptovaluta XFROG je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,464,748, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 210.00B XFROG. V zadnjih 24 urah se je XFROG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je XFROG premaknil +1.62% v zadnji uri in +18.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije XFROG (XFROG)

$ 1.46M
$ 1.46M

--
--

$ 1.46M
$ 1.46M

210.00B
210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija XFROG je $ 1.46M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba XFROG je 210.00B, skupna ponudba pa znaša 210000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.46M.

Zgodovina cene XFROG, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.62%

+37.58%

+18.20%

+18.20%

Zgodovina cen XFROG (XFROG) v USD

Danes je bila sprememba cene XFROG v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene XFROG v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene XFROG v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene XFROG v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+37.58%
30 dni$ 0-25.70%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto XFROG

Napoved cene XFROG (XFROG) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XFROG v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XFROG (XFROG) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena XFROG lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Kaj je XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

Vir XFROG (XFROG)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o XFROG

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta XFROG?
Če bi kriptovaluta XFROG rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XFROG.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:42:01 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti XFROG (XFROG)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti XFROG

