Današnja cena WrongCoin

Današnja cena kriptovalute WrongCoin (WRONG) v živo je --, s spremembo 0.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WRONG v USD je -- na WRONG.

Kriptovaluta WrongCoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,859.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.78M WRONG. V zadnjih 24 urah se je WRONG trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WRONG premaknil -- v zadnji uri in -21.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WrongCoin (WRONG)

Tržna kapitalizacija $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.86K$ 6.86K $ 6.86K Zaloga v obtoku 999.78M 999.78M 999.78M Skupna ponudba 999,776,516.804541 999,776,516.804541 999,776,516.804541

Trenutna tržna kapitalizacija WrongCoin je $ 6.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WRONG je 999.78M, skupna ponudba pa znaša 999776516.804541. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.86K.