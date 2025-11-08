Današnja cena Waveform by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Waveform by Virtuals (WAVE) v živo je $ 0.00615754, s spremembo 2.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAVE v USD je $ 0.00615754 na WAVE.

Kriptovaluta Waveform by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,157,544, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WAVE. V zadnjih 24 urah se je WAVE trgovalo med $ 0.00598639 (najnižje) in $ 0.00692471 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01712062, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00486369.

V kratkoročni uspešnosti se je WAVE premaknil -0.72% v zadnji uri in +1.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Waveform by Virtuals (WAVE)

Trenutna tržna kapitalizacija Waveform by Virtuals je $ 6.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAVE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.16M.