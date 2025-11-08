BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Waveform by Virtuals v živo je 0.00615754 USD. Tržna kapitalizacija WAVE je 6,157,544 USD. Spremljajte posodobitve cen iz WAVE v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o WAVE

Informacije o ceni WAVE

Kaj je WAVE

Uradna spletna stran WAVE

Tokenomika WAVE

Napoved cen WAVE

Waveform by Virtuals Logotip

Waveform by Virtuals Cena (WAVE)

Nerazporejeno

Cena 1 WAVE v USD v živo:

$0.00615754
+2.80%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Waveform by Virtuals (WAVE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:37:07 (UTC+8)

Današnja cena Waveform by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Waveform by Virtuals (WAVE) v živo je $ 0.00615754, s spremembo 2.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAVE v USD je $ 0.00615754 na WAVE.

Kriptovaluta Waveform by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,157,544, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B WAVE. V zadnjih 24 urah se je WAVE trgovalo med $ 0.00598639 (najnižje) in $ 0.00692471 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01712062, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00486369.

V kratkoročni uspešnosti se je WAVE premaknil -0.72% v zadnji uri in +1.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Waveform by Virtuals (WAVE)

$ 6.16M
--
$ 6.16M
1.00B
1,000,000,000.0
Trenutna tržna kapitalizacija Waveform by Virtuals je $ 6.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAVE je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.16M.

Zgodovina cene Waveform by Virtuals, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00598639
24H Nizka
$ 0.00692471
24H Visoka

$ 0.00598639
$ 0.00692471
$ 0.01712062
$ 0.00486369
-0.72%

+2.86%

+1.48%

+1.48%

Zgodovina cen Waveform by Virtuals (WAVE) v USD

Danes je bila sprememba cene Waveform by Virtuals v USD $ +0.00017115.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Waveform by Virtuals v USD $ -0.0023238599.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Waveform by Virtuals v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Waveform by Virtuals v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00017115+2.86%
30 dni$ -0.0023238599-37.74%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Waveform by Virtuals

Napoved cene Waveform by Virtuals (WAVE) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena WAVE v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Waveform by Virtuals (WAVE) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Waveform by Virtuals lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Waveform by Virtuals v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen WAVE za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Waveform by Virtuals.

Kaj je Waveform by Virtuals (WAVE)

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Waveform by Virtuals (WAVE)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Waveform by Virtuals

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Waveform by Virtuals?
Če bi kriptovaluta Waveform by Virtuals rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Waveform by Virtuals.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:37:07 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Waveform by Virtuals (WAVE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Waveform by Virtuals

