Današnja cena WAVE

Današnja cena kriptovalute WAVE (WAV) v živo je $ 0.00022482, s spremembo 8.26 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WAV v USD je $ 0.00022482 na WAV.

Kriptovaluta WAVE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 72,544, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 322.68M WAV. V zadnjih 24 urah se je WAV trgovalo med $ 0.00020619 (najnižje) in $ 0.00023204 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02539264, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00015716.

V kratkoročni uspešnosti se je WAV premaknil -- v zadnji uri in -11.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije WAVE (WAV)

Tržna kapitalizacija $ 72.54K$ 72.54K $ 72.54K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 224.82K$ 224.82K $ 224.82K Zaloga v obtoku 322.68M 322.68M 322.68M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija WAVE je $ 72.54K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WAV je 322.68M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 224.82K.