Današnja cena VUSD

Današnja cena kriptovalute VUSD (VUSD) v živo je $ 1.002, s spremembo 1.69 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VUSD v USD je $ 1.002 na VUSD.

Kriptovaluta VUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,559,102, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.56M VUSD. V zadnjih 24 urah se je VUSD trgovalo med $ 0.97746 (najnižje) in $ 1.02 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.044, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.956466.

V kratkoročni uspešnosti se je VUSD premaknil -0.19% v zadnji uri in +0.28% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VUSD (VUSD)

Tržna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M Zaloga v obtoku 1.56M 1.56M 1.56M Skupna ponudba 1,555,362.413672371 1,555,362.413672371 1,555,362.413672371

