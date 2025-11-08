Današnja cena VR1

Današnja cena kriptovalute VR1 (VR1) v živo je --, s spremembo 1.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VR1 v USD je -- na VR1.

Kriptovaluta VR1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,773.66, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 669.03M VR1. V zadnjih 24 urah se je VR1 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03718439, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je VR1 premaknil -0.79% v zadnji uri in +23.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije VR1 (VR1)

Tržna kapitalizacija $ 8.77K$ 8.77K $ 8.77K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Zaloga v obtoku 669.03M 669.03M 669.03M Skupna ponudba 978,348,064.1876416 978,348,064.1876416 978,348,064.1876416

