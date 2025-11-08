VR1 Cena (VR1)
Današnja cena kriptovalute VR1 (VR1) v živo je --, s spremembo 1.95 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VR1 v USD je -- na VR1.
Kriptovaluta VR1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,773.66, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 669.03M VR1. V zadnjih 24 urah se je VR1 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03718439, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je VR1 premaknil -0.79% v zadnji uri in +23.08% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija VR1 je $ 8.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VR1 je 669.03M, skupna ponudba pa znaša 978348064.1876416. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 12.83K.
-0.79%
-1.94%
+23.08%
+23.08%
Danes je bila sprememba cene VR1 v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene VR1 v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene VR1 v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene VR1 v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|-1.94%
|30 dni
|$ 0
|-0.50%
|60 dni
|$ 0
|-87.97%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena VR1 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).
Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.
Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.
Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.
