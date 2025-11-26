Kaj je VR1

Tokenomika VR1 (VR1) Odkrijte ključne vpoglede v VR1 (VR1), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen VR1 (VR1) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za VR1 (VR1), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 5.29K $ 5.29K $ 5.29K Skupna ponudba: $ 976.02M $ 976.02M $ 976.02M Razpoložljivi obtok: $ 669.03M $ 669.03M $ 669.03M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 7.72K $ 7.72K $ 7.72K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.03718439 $ 0.03718439 $ 0.03718439 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.00000665 $ 0.00000665 $ 0.00000665 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni VR1 (VR1) Kupite VR1 zdaj!

Informacije o VR1 (VR1) Uradna spletna stran: https://www.vr1arcade.com/ Bela knjiga: https://vr1arcade.gitbook.io/vr1arcade

Tokenomika VR1 (VR1): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike VR1 (VR1) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov VR1, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov VR1. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko VR1, raziščite ceno žetona VR1 v živo!

Napoved cene VR1 Želite vedeti, v katero smer se bo gibal VR1? Naša stran za napovedovanje cen VR1 združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona VR1 zdaj!

