Današnja cena USDai

Današnja cena kriptovalute USDai (USDAI) v živo je $ 1.003, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDAI v USD je $ 1.003 na USDAI.

Kriptovaluta USDai je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 580,165,741, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 578.43M USDAI. V zadnjih 24 urah se je USDAI trgovalo med $ 1.001 (najnižje) in $ 1.004 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.769779.

V kratkoročni uspešnosti se je USDAI premaknil -0.01% v zadnji uri in -0.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije USDai (USDAI)

Tržna kapitalizacija $ 580.17M$ 580.17M $ 580.17M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 580.17M$ 580.17M $ 580.17M Zaloga v obtoku 578.43M 578.43M 578.43M Skupna ponudba 578,429,998.8070107 578,429,998.8070107 578,429,998.8070107

