Današnja cena Topless

Današnja cena kriptovalute Topless (TOPLESS) v živo je $ 0.00003145, s spremembo 3.24 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOPLESS v USD je $ 0.00003145 na TOPLESS.

Kriptovaluta Topless je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 31,416, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.78M TOPLESS. V zadnjih 24 urah se je TOPLESS trgovalo med $ 0.00003008 (najnižje) in $ 0.00003273 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00265903, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003008.

V kratkoročni uspešnosti se je TOPLESS premaknil -0.24% v zadnji uri in -15.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Topless (TOPLESS)

Tržna kapitalizacija $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 31.42K$ 31.42K $ 31.42K Zaloga v obtoku 998.78M 998.78M 998.78M Skupna ponudba 998,784,785.161206 998,784,785.161206 998,784,785.161206

Trenutna tržna kapitalizacija Topless je $ 31.42K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOPLESS je 998.78M, skupna ponudba pa znaša 998784785.161206. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 31.42K.