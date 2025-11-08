Današnja cena Tokenize Xchange

Današnja cena kriptovalute Tokenize Xchange (TKX) v živo je $ 1.94, s spremembo 4.02 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TKX v USD je $ 1.94 na TKX.

Kriptovaluta Tokenize Xchange je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,452,482, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 80.00M TKX. V zadnjih 24 urah se je TKX trgovalo med $ 1.85 (najnižje) in $ 1.96 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 50.43, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.111255.

V kratkoročni uspešnosti se je TKX premaknil -0.21% v zadnji uri in -7.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Tokenize Xchange (TKX)

Tržna kapitalizacija $ 155.45M$ 155.45M $ 155.45M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 194.33M$ 194.33M $ 194.33M Zaloga v obtoku 80.00M 80.00M 80.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Tokenize Xchange je $ 155.45M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TKX je 80.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 194.33M.