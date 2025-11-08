Današnja cena TheTrenches

Današnja cena kriptovalute TheTrenches (TRENCHES) v živo je --, s spremembo 11.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRENCHES v USD je -- na TRENCHES.

Kriptovaluta TheTrenches je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 111,936, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.86M TRENCHES. V zadnjih 24 urah se je TRENCHES trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00720189, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je TRENCHES premaknil -2.69% v zadnji uri in -23.44% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TheTrenches (TRENCHES)

Tržna kapitalizacija $ 111.94K$ 111.94K $ 111.94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 111.94K$ 111.94K $ 111.94K Zaloga v obtoku 999.86M 999.86M 999.86M Skupna ponudba 999,857,910.69315 999,857,910.69315 999,857,910.69315

Trenutna tržna kapitalizacija TheTrenches je $ 111.94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TRENCHES je 999.86M, skupna ponudba pa znaša 999857910.69315. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 111.94K.