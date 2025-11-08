Današnja cena Taboshi

Današnja cena kriptovalute Taboshi (TABOSHI) v živo je $ 14.11, s spremembo 9.40 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TABOSHI v USD je $ 14.11 na TABOSHI.

Kriptovaluta Taboshi je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 777,531, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 54.96K TABOSHI. V zadnjih 24 urah se je TABOSHI trgovalo med $ 12.6 (najnižje) in $ 14.7 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 47.25, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 11.74.

V kratkoročni uspešnosti se je TABOSHI premaknil -1.33% v zadnji uri in -5.95% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Taboshi (TABOSHI)

Tržna kapitalizacija $ 777.53K$ 777.53K $ 777.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Zaloga v obtoku 54.96K 54.96K 54.96K Skupna ponudba 185,964.0 185,964.0 185,964.0

Trenutna tržna kapitalizacija Taboshi je $ 777.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TABOSHI je 54.96K, skupna ponudba pa znaša 185964.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.63M.