Na podlagi vaše napovedi bi lahko Taboshi zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 14.38.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Taboshi zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 15.0990.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TABOSHI za leto 2027 $ 15.8539 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena TABOSHI za leto 2028 $ 16.6466 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TABOSHI v letu 2029 $ 17.4789 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TABOSHI v letu 2030 $ 18.3529 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Taboshi lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 29.8949.

Leta 2050 bi se cena Taboshi lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 48.6957.