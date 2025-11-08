Današnja cena Syncoin

Današnja cena kriptovalute Syncoin (SNC) v živo je $ 29.51, s spremembo 0.31 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SNC v USD je $ 29.51 na SNC.

Kriptovaluta Syncoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,280,177, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 43.37K SNC. V zadnjih 24 urah se je SNC trgovalo med $ 29.27 (najnižje) in $ 29.77 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 31.83, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 25.03.

V kratkoročni uspešnosti se je SNC premaknil -0.13% v zadnji uri in -1.22% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Syncoin (SNC)

Tržna kapitalizacija $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 47.76M$ 47.76M $ 47.76M Zaloga v obtoku 43.37K 43.37K 43.37K Skupna ponudba 1,618,033.0 1,618,033.0 1,618,033.0

Trenutna tržna kapitalizacija Syncoin je $ 1.28M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SNC je 43.37K, skupna ponudba pa znaša 1618033.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 47.76M.