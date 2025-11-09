Na podlagi vaše napovedi bi lahko Syncoin zrasel za 0.00%. Leta 2025 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 29.94.

Na podlagi vaše napovedi bi lahko Syncoin zrasel za 5.00%. Leta 2026 bi lahko dosegel trgovalno ceno $ 31.437.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SNC za leto 2027 $ 33.0088 s stopnjo rasti 10.25%.

V skladu z modulom za napovedovanje cen je napovedana prihodnja cena SNC za leto 2028 $ 34.6592 s stopnjo rasti 15.76%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SNC v letu 2029 $ 36.3922 skupaj s stopnjo rasti 21.55%.

Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SNC v letu 2030 $ 38.2118 skupaj s stopnjo rasti 27.63%.

Leta 2040 bi cena Syncoin lahko dosegla rast 107.89%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 62.2431.

Leta 2050 bi se cena Syncoin lahko dosegla rast 238.64%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ 101.3874.