Današnja cena StratoStack

Današnja cena kriptovalute StratoStack (STACK) v živo je --, s spremembo 1.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz STACK v USD je -- na STACK.

Kriptovaluta StratoStack je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,982.84, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 96.38B STACK. V zadnjih 24 urah se je STACK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je STACK premaknil -- v zadnji uri in -17.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije StratoStack (STACK)

Tržna kapitalizacija $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K Zaloga v obtoku 96.38B 96.38B 96.38B Skupna ponudba 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688 96,383,419,561.51688

Trenutna tržna kapitalizacija StratoStack je $ 6.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba STACK je 96.38B, skupna ponudba pa znaša 96383419561.51688. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.98K.