Današnja cena Solid

Današnja cena kriptovalute Solid (SOLID) v živo je $ 0.970945, s spremembo 2.89 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLID v USD je $ 0.970945 na SOLID.

Kriptovaluta Solid je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 63,079, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 65.02K SOLID. V zadnjih 24 urah se je SOLID trgovalo med $ 0.921121 (najnižje) in $ 0.999906 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.096, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.342748.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLID premaknil +0.62% v zadnji uri in +1.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Solid (SOLID)

Tržna kapitalizacija $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 63.08K$ 63.08K $ 63.08K Zaloga v obtoku 65.02K 65.02K 65.02K Skupna ponudba 65,023.038682 65,023.038682 65,023.038682

Trenutna tržna kapitalizacija Solid je $ 63.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SOLID je 65.02K, skupna ponudba pa znaša 65023.038682. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 63.08K.