Današnja cena solami

Današnja cena kriptovalute solami (SOLAMI) v živo je --, s spremembo 4.47 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SOLAMI v USD je -- na SOLAMI.

Kriptovaluta solami je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 138,906, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.33M SOLAMI. V zadnjih 24 urah se je SOLAMI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00483002, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SOLAMI premaknil -0.67% v zadnji uri in -19.71% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije solami (SOLAMI)

Tržna kapitalizacija $ 138.91K$ 138.91K $ 138.91K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 138.91K$ 138.91K $ 138.91K Zaloga v obtoku 999.33M 999.33M 999.33M Skupna ponudba 999,329,686.42272 999,329,686.42272 999,329,686.42272

Trenutna tržna kapitalizacija solami je $ 138.91K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SOLAMI je 999.33M, skupna ponudba pa znaša 999329686.42272. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 138.91K.