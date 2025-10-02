Tokenomika Skyhash (SKH)

Tokenomika Skyhash (SKH)

Odkrijte ključne vpoglede v Skyhash (SKH), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Tokenomika in analiza cen Skyhash (SKH)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Skyhash (SKH), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 948.37K
Skupna ponudba:
$ 99.00M
Razpoložljivi obtok:
$ 19.72M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 4.76M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.554563
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01519399
Trenutna cena:
$ 0.04809768
Informacije o Skyhash (SKH)

Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.

Uradna spletna stran:
https://skyhash.app/
Bela knjiga:
https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf

Tokenomika Skyhash (SKH): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Skyhash (SKH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov SKH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov SKH.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko SKH, raziščite ceno žetona SKH v živo!

Napoved cene SKH

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal SKH? Naša stran za napovedovanje cen SKH združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

