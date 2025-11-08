Današnja cena SimiliScan

Današnja cena kriptovalute SimiliScan (SMS) v živo je $ 0.0001098, s spremembo 9.41 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SMS v USD je $ 0.0001098 na SMS.

Kriptovaluta SimiliScan je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,980.16, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M SMS. V zadnjih 24 urah se je SMS trgovalo med $ 0.00010035 (najnižje) in $ 0.00011201 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00376516, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00010035.

V kratkoročni uspešnosti se je SMS premaknil -0.38% v zadnji uri in -91.30% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije SimiliScan (SMS)

Tržna kapitalizacija $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija SimiliScan je $ 10.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SMS je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.98K.