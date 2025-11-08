Današnja cena Shack Token

Današnja cena kriptovalute Shack Token (SHACK) v živo je $ 0.02852276, s spremembo 7.13 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHACK v USD je $ 0.02852276 na SHACK.

Kriptovaluta Shack Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,367,300, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 398.66M SHACK. V zadnjih 24 urah se je SHACK trgovalo med $ 0.02578266 (najnižje) in $ 0.02953395 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03822927, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00495461.

V kratkoročni uspešnosti se je SHACK premaknil +0.88% v zadnji uri in +3.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Shack Token (SHACK)

Tržna kapitalizacija $ 11.37M$ 11.37M $ 11.37M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.51M$ 28.51M $ 28.51M Zaloga v obtoku 398.66M 398.66M 398.66M Skupna ponudba 999,993,997.83224 999,993,997.83224 999,993,997.83224

