Današnja cena kriptovalute roule token (ROUL) v živo je $ 0.00342997, s spremembo 0.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROUL v USD je $ 0.00342997 na ROUL.

Kriptovaluta roule token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 248,079, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 72.33M ROUL. V zadnjih 24 urah se je ROUL trgovalo med $ 0.0033942 (najnižje) in $ 0.00348609 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00858746, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00109265.

V kratkoročni uspešnosti se je ROUL premaknil -- v zadnji uri in -15.33% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije roule token (ROUL)

Tržna kapitalizacija $ 248.08K$ 248.08K $ 248.08K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 343.00K$ 343.00K $ 343.00K Zaloga v obtoku 72.33M 72.33M 72.33M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija roule token je $ 248.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ROUL je 72.33M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 343.00K.