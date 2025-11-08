Današnja cena Robotexon

Današnja cena kriptovalute Robotexon (ROX) v živo je $ 0.00324004, s spremembo 4.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ROX v USD je $ 0.00324004 na ROX.

Kriptovaluta Robotexon je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 226,819, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 70.00M ROX. V zadnjih 24 urah se je ROX trgovalo med $ 0.00304348 (najnižje) in $ 0.00330548 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03880303, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00291126.

V kratkoročni uspešnosti se je ROX premaknil -0.93% v zadnji uri in -23.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Robotexon (ROX)

Tržna kapitalizacija $ 226.82K$ 226.82K $ 226.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 324.03K$ 324.03K $ 324.03K Zaloga v obtoku 70.00M 70.00M 70.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

