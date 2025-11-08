Današnja cena Robora

Današnja cena kriptovalute Robora (RBR) v živo je $ 0.01125448, s spremembo 1.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RBR v USD je $ 0.01125448 na RBR.

Kriptovaluta Robora je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 764,679, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.01M RBR. V zadnjih 24 urah se je RBR trgovalo med $ 0.00992121 (najnižje) in $ 0.0122659 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.210107, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0093672.

V kratkoročni uspešnosti se je RBR premaknil +1.83% v zadnji uri in -48.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Robora (RBR)

Tržna kapitalizacija $ 764.68K$ 764.68K $ 764.68K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Zaloga v obtoku 68.01M 68.01M 68.01M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Robora je $ 764.68K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RBR je 68.01M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.12M.